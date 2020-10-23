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    Enflasyon raporu 28 Ekim'de açıklanacak

    TCMB, 2020'nin 4. Enflasyon Raporu'nun 28 Ekim'de İstanbul'da açıklanacağını duyurdu.
    • AA
    • 23.10.2020 - 11:30
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 11:46
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    Enflasyon raporu 28 Ekim'de açıklanacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'nin 4. Enflasyon Raporu'nu, 28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek bir basın toplantısı ile duyuracak.

    Enflasyon Raporu'nun tanıtımı, 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da Merkez Bankası Ümraniye Ek Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.

    Murat Uysal

    MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT UYSAL, SUNUM GERÇEKLEŞTİRECEK

    Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın bir sunum yapacağı toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

    "Enflasyon Raporu 2020-III" toplantısında enflasyonun, 2020 sonunda yüzde 6,9 ile yüzde 10,9 aralığında, orta noktasının yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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