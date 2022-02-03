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    Enflasyon sepeti güncellendi

    TÜİK'in enflasyonu hesaplarken değerlendirdiği ürünlerin bazıları sepetten çıkartılırken ağırlıklar da tekrar gözden geçirildi.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 12:49
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    Enflasyon sepeti güncellendi

    Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıkarılırken, bu yıl sepete giren yeni ürün olmadı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi.

    SEPETTE 415 MADDE VE 901 MADDE ÇEŞİDİ VAR

    Sepette 415 madde ve 901 madde çeşidi dikkate alınacak. 2022’de sepete giren yeni ürün olmazken, mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıkarıldı.

    ÜRÜN SEPETİ VE AĞIRLIKLAR GÜNCELLENDİ

    Elektrik ücreti, sigara, dizel ve benzinli otomobil, otoban geçiş ücreti, şehirlerarası tren ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, sıcak içecekler, dergi ve yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlarla otel ücretlerinin enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değişti.

    enflasyon

    İNTERNETTEN DERLENEN FİYATLAR DA KULLANILACAK

    TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, giyim, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs fiyatları için artık internetten derlenen fiyatları da enflasyon hesaplamasında kullanacak.


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