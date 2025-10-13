Enflasyon tahminlerine göre 2026 yılı asgari ücretiyle ilgili tüm detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan bildirimlere göre Türkiye’de yaklaşık 7 milyon asgari ücretli bulunuyor.

Asgari ücrete komşu ücretlerle çalışanlar (asgari ücretin iki katına kadar ücret alanlar) yaklaşık 13 milyon rakamına ulaştı.

Asgari ücrete yapılacak zam oranı özel sektör işletmelerinde referans noktası alındığından aslında bütün çalışanları asgari ücret zammı etkiliyor.

YILDA BİR KEZ ZAM

Şu anda 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026 yılında da 2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi bir kez zamma tabi tutulması bekleniyor. Bir diğer ifade ile 2026 yılında asgari ücrete iki kez zam veya ara zam yapılması düşünülmüyor. Böyle olunca da 2026 yılı ocak ayında uygulanmaya başlayacak zam miktarı kritik önem taşıyor.

İŞÇİ SENDİKALARI MASADA YOK

Bu yıl işçi sendikaları, asgari ücret belirleme komisyonlarına katılmayacaklarını açıkladı. Bunun temel nedenlerini ise sendika üyesi asgari ücretli bulunmaması, komisyonlarda yeterince pazarlık imkânı olmadığı gerekçeleri ile ifade ediliyor.

ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yapılacak olası zamlar ve zam kriterleri dikkate alındığında 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret senaryoları şöyle şekilleniyor:

ZAM ORANI / BELİRLEME KRİTERİ / OLASI 2026 ASGARİ ÜCRETİ

Yüzde 16 / Orta Vadeli Plan 2026 Revize Enflasyon Hedefi / 25 bin 641 lira

Yüzde 22,5 / Gerçekleşen ve Hedef enflasyon ortalaması / 27 bin 77 lira

Yüzde 28,5 / Orta Vadeli Plan 2025 Revize Enflasyon Hedefi / 28 bin 404 lira

Yüzde 30 / Hedef Enflasyon + Refah payı / 28 bin 735 lira

Yüzde 34 / Gerçekleşen Enflasyon+ yüzde 5 Refah Payı / 29 bin 619 lira

Yüzde 40 / Gerçekleşen Enflasyon+ yüzde 11 Refah Payı / 30 bin 946 lira

YABANCI KURULUŞLARIN TAHMİNİ

Yabancı kuruluşlar JP Morgan 2026 yılı için yüzde 20, Morgan Stanley ise 20-25 arasında bir zam olabileceğini düşündüklerini açıkladılar.

KARAR YETKİSİ ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA

Uzmanlara göre asgari ücret senaryoları kuşkusuz daha da çoğaltılabilir. Net bir rakam verebilmek için, mutlaka Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarını takip etmek gerekiyor. Komisyonda son iki yıldır gerçekten asgari ücretle çalışan işçiler dinlenerek yaşadıkları güçlükler soruluyor. Genellikle kira artışları, gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı gibi yaşadıkları sorunları asgari ücretliler dile getiriyor.

"ASGARİ ÜCRETİ SADECE MAAŞ OLARAK GÖRMEMEK GEREKİR"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Selçuk Gülten, Ensonhaber'e yaptığı açıklamada, konuya sadece maaş olarak yaklaşmamak gerektiğini belirterek şu bilgileri aktardı:

Öncelikle asgari ücrete yapılan zamlar esas alınarak iğneden ipliğe her ürüne yüksek zamlar yapılmaya çalışılmakta ve enflasyon tetiklenmektedir. Sonuçta yapılan zam daha asgari ücretlinin cebine girmeden hayat pahalılığı olarak yansımaktadır. Ekonomik dengeler gözetilmeli, asgari ücretliye de geçinebilmesi için maaş dışında sosyal destekler sağlanmalıdır. Örneğin büyükşehirlerde yaşayan asgari ücretliye, maaşı haricinde kira desteği verilebilir. Zincir marketler gibi yerlerde asgari ücretle çalıştığını gösteren kartı olanlara yüzde 25 indirim yapılabilir. Kısaca enflasyonu arttırmayacak çözümler de geliştirilmelidir.

"YÜZDE 30 ZAM AĞIR BASIYOR"

Ensonhaber'e değerlendirmede bulunan Ekonomist Selçuk Gülten, “Yabancı bankalar çok düşük asgari ücret tahmini açıklasalar da bilindiği üzere 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 artmıştı. Bu yıl beklentim de yine yüzde 30 civarında bir zam gelebileceği yönündedir.” diyerek, asgari ücrete yüzde 30 zam beklendiğini dile getirdi.

Ayrıca ara zam seçeneğinin de masada tutulması gerektiğini ifade eden Gülten, "Eğer 2026 yılı enflasyon hedeflerinde bir sapma olursa, veriler hedefin tutmayacağını gösterirse, o durumda asgari ücrete Temmuz 2026’da ara zam yapılması kaçınılmaz olacaktır." düşüncesini de dile getirdi.

OLASI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret üretim ve ihracat yapan işletmelerde maliyetleri etkilemektedir. Bu durum rekabet dezavantajı meydana getirebileceğinden tek taraflı bir yaklaşım göstermemek gerekiyor. Özellikle asgari ücretin işverene maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Gülten'e göre asgari ücretin artması ile asgari ücretin işverene maliyeti de artıyor.

Brüt Asgari Ücret: 34 bin 27,08 TL

SSK Primi İşçi Payı (%14): 4 bin 939,09 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1): 352,79 TL

Gelir Vergisi: 0,00

Damga Vergisi: 0,00

Net Asgari Ücret: 28 bin 735,20 TL

SSK Primi İşveren Payı (%20,75): 7 bin 320,43 TL

İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2): 705,58

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti: 42 bin 53,09 TL

Bu maliyetten düşülmesi gereken SGK primlerini düzenli ödeyen işverenlere yüzde 4 SGK primi işveren payı desteği bulunmaktadır.

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEDİĞİ DİĞER ÖDEMELER

Asgari ücrete bağlı olarak belirlenen primler, gelirler, destekler, aylıklar bulunmaktadır. Bu sebeple 2026 ocak ayından geçerli olmak üzere belirlenecek asgari ücret aşağıda belirtilen hususları da aynı oranda değiştirecektir.

Ekonomist Selçuk Gülten, asgari ücretle birlikte değişen ödemeleri şöyle sıraladı:

-Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları.

-Hizmet borçlandırılmasına esas tutarlar.

-Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar.

-Doğum borçlanması, askerlik borçlanması.

-İsteğe bağlı sigorta primleri gibi tutarlar.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU İÇİN

Burada belirtmek gerekir ki doğum borçlanması veya askerlik borçlanması yapacak olanlar e-Devlet üzerinden aralık ayında başvuru yapabilirler. Başvuru da belirttikleri adreslerine gelecek olarak doğum borçlanması veya askerlik borçlanmasını “bu yazıyı aldıktan sonra bir ay içinde ödeyiniz” yazısındaki süre içerisinde ödeme yaparlar ise 2025 rakamları üzerinden ödeme yapmak hakkına sahip olacaklar. Yani aralık ayında başvuru yapanlar 2026 ocak ayındaki zamdan etkilenmeyecekler. Aynı zamanda belirlenen süre içinde ödeme yapılmaması durumunda kişinin borçlanma talebi iptal edilecek.