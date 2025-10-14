Enflasyon tahminlerine göre 2026 yılı emekli maaşları

Emekli maaşları denildiğinde memur emeklisi ile SGK ve eski adıyla Bağ-Kur emeklilerini ayırmak gerekiyor.

Asgari ücretten farklı bir mekanizma ile emekli maaşları belirleniyor. Asgari ücrete göre temel fark, emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılmasının kesin olması.

Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli maaşlarına artış yapılıyor. Bu artış miktarının içerisinde enflasyon yani fiyat artışları da dikkate alınıyor.

Ancak memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında hedeflenen enflasyona göre zam alırken, SGK ve eski adıyla Bağ-Kur emeklileri ise gerçekleşen enflasyona göre zam alıyor.

MEMUR EMEKLİLERİ: YÜZDE 13,64 FARK KESİNLEŞTİ

Memur emeklilerine Toplu Sözleşme kapsamında 2026 yılında Ocak-Haziran döneminde yüzde 11 ve Temmuz-Aralık döneminde ise yüzde 7 zam yapılacak.

Yine toplu sözleşme kapsamında Ocak-Haziran döneminde bu oranlardan bağımsız, taban aylıklarına 1.000 TL zam yapılacak.

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması neticesinde temmuz döneminde enflasyon oranı memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 13,64 olarak kesinleşmiş oldu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 2026-2027 memur maaş ve emekli aylık zammına ilişkin kararı ile memur emeklilerinin zam oranı neredeyse netleşti. Memur emeklilerinin maaşı emeklilerin zam oranları ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması neticesinde tam olarak hesaplanabilecek.

ŞU ANDAKİ EN DÜŞÜK ZAM: 16 BİN 881 TL

SGK ve eski adıyla Bağ-Kur emeklileri olası enflasyon ve zam kriterleri dikkate alındığında 2026 yılında geçerli olacak ve şu an 16 bin 881 TL uygulanan en düşük emekli maaşı senaryoları şöyle şekillenecektir:

ENFLASYON ORANI / BELİRLEME KRİTERİ / OLASI 2026 EMEKLİ MAAŞI

Yüzde 28,5 / Orta Vadeli Plan 2025 Revize Enflasyon Hedefi / 18 bin 579 lira

2025 yılında emekli zam oranları belirlenirken gerçekleşen enflasyon dikkate alındı. Bu durumda Temmuz-Eylül 2025 döneminde enflasyon oranı yüzde 7,5 olduğuna göre, hedef enflasyon oranı yüzde 28,50 hedefine ulaşılırsa, emekliler yüzde 10,06 zam alacaklar.

ZAM ORANI / BELİRLEME KRİTERİ / OLASI 2026 EMEKLİ MAAŞI

Ancak emeklilere gerçekleşen enflasyon + refah payı verilecek olursa zam senaryoları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Yüzde 20 / Gerçekleşen Enflasyon + yüzde 9 Refah Payı payı / 20 bin 257 lira

Yüzde 25 / Gerçekleşen Enflasyon + İyileştirme Zammı / 21 bin 101 lira

Yüzde 30 / Gerçekleşen Enflasyon + yüzde 19 Refah payı / 21 bin 945 lira

Yüzde 34 / yüzde 16 Hedef Enflasyon + yüzde 18 Refah Payı / 22 bin 620 lira

TAHMİNLER YÜZDE 25 ZAM GELECEĞİ YÖNÜNDE

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten’e göre yabancı bankalar çok düşük emekli maaşı tahmini açıklasalar da bilindiği üzere 2025 yılı emekli maaşları sadece enflasyon verilerine göre arttı. Gülken'in bu yıl beklentisi de asgari ücret artışına paralel bir şekilde yüzde 25 civarında bir zam gelebileceği yönünde.

"EMEKLİLERİN ÇALIŞMASI GENÇ İŞSİZLİĞİNİ KÖRÜKLER"

Ayrıca asgari ücret ile en düşük emekli aylığı arasındaki makasın çok fazla açılmaması gerektiğini ifade eden Gülten, eğer makas açılırsa, emeklilerin tekrar istihdama dönerek çalışmak zorunda kalacakları, böylece genç işsizlik rakamlarının olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

KARAR YETKİSİ TBMM’DE

Uzmanlara göre emekli zammı senaryoları kuşkusuz daha da çoğaltılabilir. Net bir rakam verebilmek için, mutlaka TBMM’ye verilecek kanun tekliflerinin ve genel kurul görüşmelerini takip etmek gerekiyor. Genelde “torba yasa” olarak adlandırılan yasa teklifleri içerisinde SGK ve eski adıyla Bağ-Kur emeklileri için gerçekleşen enflasyona ilave edilecek refah payları da yer almaktadır.

BANKA PROMOSYONU

Emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları neticesinde bankalardan belirli bir dönem için bir defaya mahsus 30 bin lira alınması imkanı da bulunmaktadır.