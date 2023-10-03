Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 3 Ekim'de piyasalarda son durum

AA
Piyasalarda eylül enflasyon verileri bekleniyor. Veri öncesinde altın ve döviz fiyatlarına bir göz atmak istedik.
Dolar/TL dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 27,5029 seviyesinde seyrediyor.
Ons altın 1.819 dolardan işlem görüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı eylül ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Döviz fiyatları
Dolar: 27,5029 lira
Euro: 28,8229 lira
Sterlin: 33,2459 lira
Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.
Altın fiyatları
Gram atın: 1.608 lira
Çeyrek altın: 2 bin 658 lira
Cumhuriyet altını: 10 bin 828 lira
Tam altın: 10 bin 631 lira
Yarım altın: 5 bin 315 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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