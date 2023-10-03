Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 3 Ekim'de piyasalarda son durum
AA

Piyasalarda eylül enflasyon verileri bekleniyor. Veri öncesinde altın ve döviz fiyatlarına bir göz atmak istedik.

Dolar/TL dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 27,5029 seviyesinde seyrediyor.

Ons altın 1.819 dolardan işlem görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı eylül ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Döviz fiyatları

Dolar: 27,5029 lira

Euro: 28,8229 lira

Sterlin: 33,2459 lira

Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.

Enflasyon verisi öncesinde piyasalar
Enflasyon verisi öncesinde piyasalar

Altın fiyatları

Gram atın: 1.608 lira

Çeyrek altın: 2 bin 658 lira

Cumhuriyet altını: 10 bin 828 lira

Tam altın: 10 bin 631 lira

Yarım altın: 5 bin 315 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)