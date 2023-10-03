Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 3 Ekim'de piyasalarda son durum Bugün eylül ayı enflasyon verisi açıklanacak. Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam ediyor. Altın fiyatları ise geriliyor.

AA Piyasalarda eylül enflasyon verileri bekleniyor. Veri öncesinde altın ve döviz fiyatlarına bir göz atmak istedik. Dolar/TL dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 27,5029 seviyesinde seyrediyor. Ons altın 1.819 dolardan işlem görüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı eylül ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle: Döviz fiyatları Dolar: 27,5029 lira Euro: 28,8229 lira Sterlin: 33,2459 lira Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor. Altın fiyatları Gram atın: 1.608 lira Çeyrek altın: 2 bin 658 lira Cumhuriyet altını: 10 bin 828 lira Tam altın: 10 bin 631 lira Yarım altın: 5 bin 315 lira Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)