Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 3 Kasım’da piyasalarda son durum

Bugün ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat’ın TL mevduata dönüşmesi için bir çaba gösteriyor.
Dolar/TL 28,3864 seviyesinde tarihi zirvesini yaşıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı ekim ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Döviz fiyatları
Dolar: 28,3864 lira
Euro: 30,1736 lira
Sterlin: 34,6990 lira
Kapalıçarşı'da altın fiyatlarına baktığımızda ise sınırlı düşüş yaşandığı görülüyor.
Ons fiyatının 1.986 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
Gram atın: 1.812 lira
Çeyrek altın: 3 bin 72 lira
Cumhuriyet altını: 12 bin 519 lira
Tam altın: 12 bin 291 lira
Yarım altın: 6 bin 145 lira
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