Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 3 Kasım’da piyasalarda son durum
ensonhaber.com

Bugün ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat’ın TL mevduata dönüşmesi için bir çaba gösteriyor.

Dolar/TL 28,3864 seviyesinde tarihi zirvesini yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı ekim ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Döviz fiyatları

Dolar: 28,3864 lira

Euro: 30,1736 lira

Sterlin: 34,6990 lira

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarına baktığımızda ise sınırlı düşüş yaşandığı görülüyor.

Ons fiyatının 1.986 dolarda olduğunu hatırlatalım.

Altın fiyatları

Gram atın: 1.812 lira

Çeyrek altın: 3 bin 72 lira

Cumhuriyet altını: 12 bin 519 lira

Tam altın: 12 bin 291 lira

Yarım altın: 6 bin 145 lira