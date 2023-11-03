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Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 3 Kasım’da piyasalarda son durum

Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 3 Kasım’da piyasalarda son durum Bugün TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam ederken, altında ise sınırlı bir düşüş yaşanıyor.