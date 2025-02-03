Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Şubat’ta piyasalar

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.

Dolar/TL 35,9257 lira seviyesinde seyrediyor. Ons altın 2 bin 798 dolarda ve yurt içinde gram altın ise 3 bin 218 liradan seyrediyor. Bitcoin ise düşüşüne devam ediyor.

PİYASALARA TRUMP ETKİSİ

Hareketlilik ABD başkanı Donald Trump'ın üç ülkeye gümrük vergilerini artıracağını ilan etmesi ile başladı.

ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıktı.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolarda yüzde 0,23 sınırlı artış euroda yüzde 1,05 ve sterlinde ise yüzde 1,01 oranında düşüş görüldü.

Ocak ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Dolar: 35,9257 lira

Euro: 36,8280 lira

Sterlin: 44,0174 lira

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı cuma günü 2 bin 817 doları görerek rekor kırmıştı. Ons, dolar endeksinde yükselişin etkisiyle yeni haftaya yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 798 dolarda başladı.

ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altın çıktığı rekor seviye olan 3 bin 233 liradan, 3 bin 218 liraya indi.

Gram atın: 3 bin 218 lira

Çeyrek altın: 5 bin 450 ira

Cumhuriyet altını: 22 bin 206 lira

Tam altın: 21 bin 801 lira

Yarım altın: 10 bin 900 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, dün 100 bin doların altına inmişti. Bugün de gerilemesine devam etti ve yüzde 6,08 ve 6.092,4 dolar düşüşle 94 bin 189,4 dolara kadar geriledi.

Bitcoin, geçen haftalarda 106 bin doları aşmıştı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 azalışla 76,1 dolardan satılıyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybederek 10.004,38 puandan tamamladı.