Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 4 Kasım’da piyasalarda son durum

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verisi açıklanacak.
Veri öncesinde döviz kurunda ve altında serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.
Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Dolar/TL 28,9471 lira seviyesinde tarihi zirvesine çıktı.
Kasım ayı enflasyon verisi sonrasında piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Döviz fiyatları
(Güne başlangıç)
Dolar: 28,9471 lira
Euro: 31,4765 lira
Altının Ons fiyatı 2 bin 140 dolara yükselerek tarihi seviyeye yükseldi. Ons altının günün başlangıcında ise fiyatının 2 bin 87 dolardan işlem gördüğünü hatırlatalım.
Altın fiyatları
(Güne başlangıç)
Gram atın: 1.941 lira
Çeyrek altın: 3 bin 292 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 414 lira
Tam altın: 13 bin 170 lira
Yarım altın: 6 bin 585 lira
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