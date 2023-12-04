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Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 4 Kasım’da piyasalarda son durum

Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 4 Kasım’da piyasalarda son durum Piyasalar enflasyon erisine odaklanmışken, Fed'in faiz artırımını durduracağı beklentisi ve doların güçlenmesi altın fiyatlarını artırmaya devam etti.