Enflasyon verisi sonrasındaki döviz ve altın hareketleri

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, enflasyon ekimde, aylık bazda yüzde 3,43 artarken yıllık bazda yüzde 61,36 oldu.
Veri açıklandıktan sonra serbest piyasada hareketlilik yaşandı.
Dolar/TL 28,4018 lira seviyesinde tarihi zirvesine çıktı.
Ekim ayı enflasyon verisi sonrasında piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Döviz fiyatları
(Güne başlangıç verisi ile karşılaştırma)
Dolar: 28,3864 liradan 28,4018 liraya
Euro: 30,1736 liradan 30,2645 liraya
Sterlin: 34,6990 liradan 34,7562 liraya
Ons fiyatının 1.988 dolardan işlem gördüğünü olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
(Güne başlangıç verisi ile karşılaştırma)
Gram atın: 1.812 liradan 1.815 liraya
Çeyrek altın: 3 bin 72 liradan 3 bin 78 liraya
Cumhuriyet altını: 12 bin 519 liradan 12 bin 544 liraya
Tam altın: 12 bin 291 liradan 12 bin 316 liraya
Yarım altın: 6 bin 145 liradan 6 bin 158 lirayaHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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