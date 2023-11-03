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Enflasyon verisi sonrasındaki döviz ve altın hareketleri

Enflasyon verisi sonrasındaki döviz ve altın hareketleri Bugün TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon verisi açıklandı. Döviz kurunda ve altında serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.