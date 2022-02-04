Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Ürkün, enflasyonun neden yükseldiği ve nasıl düşeceğine dair görüşlerini paylaştı.

TÜİK’in açıkladığı ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, enflasyon aylık yüzde 11,10 artarak yıllık yüzde 36,08'den yüzde 48,69 a yükseldi.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, ensonhaber'e konuk olarak enflasyonun neden yükseldiğini ve nasıl düşeceğinin formülerini anlattı.

Enflasyonun düşmesinin formülü: Türk Lirasının güçlenmesi VİDEO

ENFLASYONUN YÜKSELME NEDENLERİ

Ürkün, enflasyonun yükselme nedenlerinin küresel anlamda yaşanan gelişmelerin de içinde bulunduğu faktörlere bağlı olduğunu söyledi.

"ENERJİ FİYATLARINA GELEN ZAMLAR ENFLASYONU YÜKSELTTİ"

Enflasyonun neden arttığına bakmak için geriye gitmek gerektiğini dile getiren Ürkün, "Kasım ayında başlayan TL değer kaybını yaşıyoruz. TL'de görülen hızlı değer kaybı başta gıda fiyatları olmak üzere enerji maliyetleri, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına gelen zamlar enflasyonun yukarıya doğru hareket etmesine neden oldu.

TÜFE'de harcama grubuna baktığımızda en önemli etkiyi ulaştırma, sağlık, ev eşyası, konut, alkollü içecek ve tütün gruplarında enflasyonun da üzerinde bir artış olduğu görülüyor.





ÜFE'NİN ARTMASI ENFLASYONU TETİKLİYOR

Bunun dışında yine üretici fiyatlardaki artış faktörü de var. Yıllık bazda yüzde 93,53 gibi bir orana sahip oldu.

ENERJİ FİYATLARININ YÜKSELMESİ MALİYETE YANSIYOR

Kur etkisi ve kur etkisinin yarattığı enerjide yükselen maliyet artışı enerji grubunda ön plana çıkıyor.

ENFLASYON NASIL DÜŞER

Ürkün, açıklamasında enflasyonu düşerecek en önemli faktörün Türk Lirası'nın dolar karşısında güçlenmesi olduğunu vurguladı.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR TL'NİN DEĞERLENMESİ"

Açıklamasını "Önemli olan kurun hareketi, kur oynaklığı. Yurt dışında doların yatay olarak seyretmesi ve alınan önlemlerle kur oynaklığını yüzde 20'lere kadar çekilebildik." şeklinde devam ettiren Ürkün, bu çerçevede enflasyonu düşürecek faktörleri sıralandırdı:

"ALINAN ÖNLEMLERDEN BİRİ KUR KORUMA MEVDUAT HESABI OLDU"

"Doların TL karşısındaki hareketinin ne olacağı önemli. Türk Lirası değer kaybettiğinde maliyet artışları enflasyon olarak karşıma çıkıyor. Bunun önünü alabilmek için dolarizasyonu tersine çevirebilmek amacıyla bu yıl itibarıyla bazı yöntemler alındı. Kur korumalı mevduat uygulamasının başlaması kapsamının genişletilmesi çalışması şirketlerin dahil edilmesi avantajlarının sağlanması özellikle Liralaşma Stratejisi önemli.

KÜRESEL VERİLER ENFLASYONUN DÜŞMESİNE DESTEK VEREBİLİR

Brent petrolün varilinin 80 doların üzerinde olması, jeopolitik sorunlar, yılın ilk yarısından sonra gelen senenin baz etkisi devreye girip kurda yardımcı olursa enflasyon tepeden geri çekilmeye başlar. Tabii Fed'in faiz arttırmasının doları nasıl etkileyeceği de önemli.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ YILIN İLK YARISINDAN SONRA

Enflasyonun dizginlenmesi adımı bunu sağlayabilecek miyiz? Enflasyondaki yükseklik, yılın ilk yarısına kadar etkin olacak."