Enflasyonun mayıs ayından sonra düşüşe geçeceği bekleniyor

Ekonomistler, mart ayında açıklanan enflasyonun zirvesini nisan-mayıs ayında görebileceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yorumu zirvenin ardından enflasyonun düşüşe geçeceği yönünde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,08 ve yıllık yüzde 16,19 artış kaydetti.

Ekonomistler, enflasyonda zirvenin nisan-mayıs ayında göreceğini tahmin ederken, bu ayın 29'unda açıklanacak yılın ikinci Enflasyon Raporu'ndaki öngörülerin gelecek dönem politikaları açısından belirleyici olabileceğini kaydediyor.

"YÜKSELİŞTE GIDA DIŞI GRUPLARDAKİ FİYAT ARTIŞLARI DAHA ETKİLİ OLDU"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomistİ Haluk Bürümcekçi, enflasyonun geçen yıla göre yükselmesinde gıda dışı gruplardaki fiyat artışlarının daha etkili olduğunu, gıda grubunda ise geçen yılın altında bir gerçekleşme izlendiğini söyledi.

"NİSAN VE MAYISTA ZİRVE GÖRÜLECEK"

Bürümcekçi, mart sonunda yıllık enflasyonun, yüzde 9,4'lük yıl sonu TCMB tahmininin ve yüzde 5'lik enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığının yukarısında oluştuğunu belirterek, "TL'de değer kaybının daha fazla yükselmediği durumda bile enflasyonun zirvesini nisan ya da mayıs ayında yüzde 18-19 aralığında görmesi, sonrasında ise kademeli düşüşle yılı yüzde 13-14 aralığında bitirmesi beklenebilir."

"GIDA ENFLASYONU TAHMİNLERİN ALTINDA"

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler de manşet enflasyonun beklentilere paralel çıkmasına karşın, detaylara bakıldığında gıda enflasyonunun yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşerek yaklaşık yüzde 2,5 seviyesindeki tahminlerinin altında kaldığına işaret etti.

"Hizmet enflasyonu ve diğer temel mallar (büyük ölçüde hızlı tüketim malları) enflasyonu gibi önemli çekirdek enflasyon kalemlerinin ise beklentilerin üzerinde gerçekleştiği görülüyor. TL'deki son değer kayıpları Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne doğrudan yansıyarak aylık bazda yüzde 4,13'lük bir enflasyona yol açtı. Yıllık Yİ-ÜFE de yüzde 27,1'den yüzde 31,2'ye yükseldi. TL'deki son değer kayıpları ve Yİ-ÜFE'de devam eden yükselişin olumsuz etkilerinin önümüzdeki aylarda TÜFE üzerinde görülmesini bekliyoruz. Buna göre, daha önce nisan ayında kabaca yüzde 17,0 seviyesinde zirve yapmasını beklediğimiz TÜFE'de, artık mayıs ayında yüzde 18'li seviyelerin görülebileceğini düşünüyoruz."