Engelli ve eski hükümlü girişimcilere hibe İŞKUR aracılığı ile engelli ve eski hükümlü vatandaşların girişimci olması halinde hibe verilecek.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR'un yeni bir desteğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, engelli ve eski hükümlü girişimci adaylarına yönelik hibe desteğine 15 Aralık'a kadar başvurulabileceğini duyurdu.

Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini bildirdi.

"Engelli girişimci adaylarına 150 bin lira, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin lira"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son başvuru tarihinin 15 Aralık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İŞKUR aracılığı ile engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz.

Başvurmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi için http://iskur.gov.tr adresinde "duyurular" bölümünden başvuru rehberine erişebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)