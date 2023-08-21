Engelli ve yaşlıların ücretsiz toplu taşıma hakkı için araçlara 1,7 milyar lira destek yapıldı Engelli ve yaşlı vatandaşlar, şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz yararlanıyor. Ücretsiz toplu taşıma için ilgili araçlara 2015'ten bugüne kadar toplam 1 milyar 740 milyon TL gelir desteği ödemesi gerçekleştirildi.

DHA

Engelli ve yaşlıların toplu taşıma hizmetlerinden daha rahat ve etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlar, şehir içi toplu taşımadan ücretsiz faydalanıyor.

Engelli ve yaşlı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması için özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine, bugüne kadar 1 milyar 740 milyon TL gelir desteği ödemesi yapıldı.

Bu tür harcamalar, toplumun her kesiminin toplu taşıma hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesini destekliyor ve engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine aylık ödeme yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemeleri 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 50 artırıldı.

Araçlar için artırılan aylık destek miktarları

Buna göre, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için bakanlığın yaptığı ödeme 3 bin 375 TL'ye, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için destek 4 bin 500 TL'ye yükseldi.

Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yapılan destek 3 bin 375 TL'ye, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için destek 2 bin 700 TL'ye yükseltilmiş oldu.

Aylık gelir desteği ödemeleri sürüyor

Bakanlık, sosyal hizmet anlayışının; yaşlılar, engelliler ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldığını belirtiyor. Engelli ve yaşlı vatandaşların şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteğin sürdürüleceği belirtiliyor.