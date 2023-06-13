Ensonhaber canlı yayınında yorumlandı: Asgari ücrette ara zam beklentisi nedir Ensonhaber canlı yayınına katılan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, 2023 Temmuz ayında asgari ücrete yapılması beklenen ara zam oranının yüzde 30 olduğunu söyledi.

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Türkiye gündemini oluşturan asgari ücrete ilişkin görüşmeler resmen başladı..

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ederken, bir yandan da zam oranı tahminleri de yapılıyor..

Ensonhaber de milyonların merakla beklediği konuyu, YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programında uzmanına sordu..

"Ara zamda beklenen oran yüzde 30"

Yayına bağlanan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, 2023 Temmuz ayında asgari ücrete yapılması beklenen ara zam oranının yüzde 30 olduğunu, 10 bin 500 lira ile 11 bin lira arasında bir rakamda anlaşılmasının beklendiğini söyledi.

"10 bin 500 lira ile 11 bin lira arasında bir rakamda anlaşılması bekleniyor"

İlker Koç'un "Asgari ücret beklentisi nedir?" sorusunu yanıtlayan Nayır, şu yanıtı verdi: