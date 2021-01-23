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    EPDK, bu yıl 50.9 milyar metreküp doğalgaz tüketileceğini öngördü

    EPDK, Türkiye'nin 2021 yılı içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 metreküp doğalgaz tüketeceğini tahmin ediyor.
    • AA
    • 23.01.2021 - 09:58
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    EPDK, bu yıl 50.9 milyar metreküp doğalgaz tüketileceğini öngördü

    Her yıl ülkenin tüketeceği doğalgaz miktarının tahmini yapılacak planlamalar için yayınlanıyor.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2021 yılı doğalgaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak ilan edildi.

    Yayınlanan kararda, Türkiye'nin bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 doğalgaz tüketeceği öngörüldü.

    Tüketim tahmini hesaplamasında doğalgazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.

    EPDK, bu yıl 50.9 milyar metreküp doğalgaz tüketileceğini öngördü #1

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