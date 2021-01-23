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EPDK, bu yıl 50.9 milyar metreküp doğalgaz tüketileceğini öngördü

EPDK, bu yıl 50.9 milyar metreküp doğalgaz tüketileceğini öngördü

EPDK, Türkiye'nin 2021 yılı içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 metreküp doğalgaz tüketeceğini tahmin ediyor.