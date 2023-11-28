EPDK: Doğalgaz ithalatı eylülde yüzde 3,2 azaldı Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak yaklaşık 3 milyar 291 milyon 830 bin metreküp oldu. Ekim ayında doğalgaz stoku arttı. Konutta doğalgaz tüketim azalırken, sanayide ise yükseldi.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) eylül ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu" yayınlandı.

EPDK eylül ayına ilişkin rapora göre, Türkiye'nin doğalgaz ithalatı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak yaklaşık 3 milyar 291 milyon 830 bin metreküp oldu.

Doğalgaz ithalatının yaklaşık 2 milyar 790 milyon 690 bin metreküpü boru hatlarıyla, 501 milyon 140 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleşti.

Boru hatlarıyla doğalgaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalırken, LNG ithalatı yüzde 69 arttı.

En fazla doğalgaz ithalatı eylülde Rusya'dan

En fazla doğalgaz ithalatı eylülde, 1 milyar 902 milyon 170 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 888 milyon 520 bin metreküple Azerbaycan ve 399 milyon 57 bin metreküple Cezayir takip etti.

Bu dönemde İran'dan doğalgaz ithal edilmedi.

Cezayir'den doğalgaz ithalatı yüzde 35, Azerbaycan'dan doğalgaz ithalatı yüzde 25 ve Rusya'dan doğalgaz ithalatı yüzde 23,5 artarken, ABD'den gelen LNG miktarı yüzde 100 artarak 101 milyon 570 bin oldu.

Söz konusu dönemde, ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 2,7 azalarak yaklaşık 3 milyar 43 milyon 500 bin metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 1,3 arttı

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 1,3 artışla yaklaşık 1 milyar 43 milyon 930 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 13,3 azalarak 1 milyar 153 milyon 650 bin metreküpe geriledi.

Konutların gaz tüketimi yüzde 1,8 azaldı

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 1,8 azalarak 285 milyon 820 bin metreküp oldu.

Doğalgaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 artışla yaklaşık 5 milyar 453 milyon metreküpe yükseldi.

Doğalgaz stokunun 5 milyar 151 milyon 630 bin metreküpü (yüzde 94,5) yer altı depolama tesislerinde, 301 milyon 370 bin metreküpü (yüzde 5,5) LNG terminallerinde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)