EPDK: Elektrik faturasında herhangi bir zam söz konusu değil

EPDK: Elektrik faturasında herhangi bir zam söz konusu değil

EPDK'dan kamuoyunda dillendirilen artan “elektrik faturası” konusunda açıklama yapıldı. Kurum, elektrik faturalarına herhangi bir zam yapılmadığını açık bir dille aktararak, iddiaları yalanladı.

Sosyal medyada elektrik faturalarının yüksek geldiği iddialarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) bir açıklama geldi.

ELEKTRİK FATURALARININ YÜKSEK GELDİĞİ İDDİALARINA CEVAP VERİLDİ

EPDK'dan “elektrik faturası” açıklaması yapıldı. EPDK'nın elektrik faturalarının yüksek geldiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir." dendi.

EPDK’ın yaptığı açıklama şöyle:

EN SON 1 TEMMUZ 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜZDE 15 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI

"Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapılmıştır. Bu kapsamda, mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 Türk Lirası ödenmektedir.

SÖZ KONUSU FİYATLANDIRMA TÜRKİYE’NİN TAMAMI VE BÜTÜN MESKEN ABONELERİ İÇİN GEÇERLİ

Öncelikle vurgulamak gerekir ki söz konusu fiyatlandırma Türkiye’nin tamamı ve bütün mesken aboneleri için geçerlidir.

DAĞITIM YA DA PERAKENDE ŞİRKETİ VATANDAŞA GÖNDERDİĞİ FATURAYA HERHANGİ BİR BEDEL ARTIŞI YANSITAMAZ

Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz.

DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PAYI YIL SONUNA KADAR AYNI

Ayrıca elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payı 2020 yılında belirlenmiştir ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıl boyu geçerlidir. Bu payda da bir artış yapılmamıştır. Dağıtım şirketlerinin EPDK’dan bu payın arttırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz.

HAVA SICAKLIKLARINDAKİ ARTIŞLARA BAĞLI OLARAK KULLANILAN CİHAZLARIN ETKİSİ

Her yıl özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklıklarındaki artışlara bağlı olarak (klima, soğutucu, vb ürünlerin yoğun kullanımı ile) rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artış elektrik faturalarına da yansımaktadır.

KURUMUN HERHANGİ BİR ARTIŞI YOK

Ancak elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurumumuz tarafından belirlenen oranların dışında (dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında) herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir.

FATURALARIN HESAPLANMASINDA TARİFELERİN HATASIZ BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI TAKİP ETMEK GÖREVİMİZ

Vatandaşlarımızı müsterih olmalı ve bilmelidir ki EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir.

FATURALARIN KONTROL EDİLECEĞİ ADRES

Ayrıca Kurumumuz internet sitesinde yer alan elektrik faturası hesaplama modülünden de https://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml bütün vatandaşlarımız faturalarını her ay kontrol edebilirler."