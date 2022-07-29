EPDK, elektrik piyasalarında bazı fiyat limitlerini güncellendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik piyasasındaki "Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası"nda en yüksek fiyatı güncelledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı fiyat limitlerinde düzenlemeye gittiğini açıkladı.

EPDK'nin Resmi Gazete'de yayınlanan kurul kararı, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

Asgari fiyat limiti değişmedi

AA'nın haberine göre, söz konusu piyasalarda daha önce megavatsaat başına 0 lira olan asgari fiyat limiti değişmezken, azami fiyat limiti megavat saat başına 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Tüketim limiti yıllık 100 milyon kilovatsaat oldu

Öte yandan, mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için tüketim miktarları 1 Ağustos itibarıyla düzenlenecek faturalar için yıllık 100 milyon kilovatsaat olarak güncellendi.

Daha önce bu rakam mesken tüketici grubu için yıllık 50 milyon kilovatsaat, tarımsal sulama tüketici grubu için yıllık 7 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici grupları için yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanıyordu.

Mesken ve tarımsal faaliyet abone gruplarını kapsıyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan EPDK kararına göre, söz konusu limit, mesken ve tarımsal faaliyet abone grupları için ağustos ayı başından itibaren düzenlenecek faturalarda geçerli olacak.

Son kaynak tedarik tarifesi nedir

Son kaynak tedarik tarifesi, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedarikine ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeriyor.

Yıllık tüketimin EPDK tarafından belirlenen bu limitin üzerinde olması durumunda belirlenen abone gruplarının ulusal tarifeden fiyatlandırılmayacağı anlamına geliyor.