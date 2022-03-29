EPDK elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatını belirledi

Kurul kararıyla azami uzlaştırma fiyatlarını belirleyen EPDK, enerji ham maddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesini hedefliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bugün bir araya geldi.

Kurulda üretim santrallerine yönelik azami uzlaştırma fiyatları ele alındı.

Toplantının ardından konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu mekanizmanın benzerlerinin Avrupa ülkelerinde de uygulandığını söyledi.

MALİYET ARTIŞLARI FATURALARA YANSIMAYACAK

Yılmaz, yaşanan küresel gelişmeler sebebiyle doğalgaz ve kömür gibi ithal enerji ham maddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının önlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

"PİYASA YAPISININ BOZULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kış ve ilkbahar yağışlarının hidroelektrik üretimi için memnuniyet verici düzeyde olduğunu ancak ithal ürün maliyetlerindeki yüksekliğin piyasa fiyatlarını da hala çok yüksek seviyede tuttuğunu hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir tarafta maliyeti düşük santraller var diğer yanda büyük bir istihdam kaynağı olan ancak kapanma riskiyle karşı karşıya olan yüksek maliyetle elektrik üreten santraller var. Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz ve böylesi süreçlerde dengeyi gözetmek elzemdir. Bu maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmadan, güçlü ve geçici bir destekleme mekanizması ile piyasaların sürdürülebilirliğini tam bir işbirliği ile koruyacağız. Piyasa yapısının bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

AZAMİ FİYATLAR

Başlangıç olarak belirlenen azami uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira, diğer santraller için 1200 lira olarak belirlendi."

"FATURALARIN YÜKSELMESİ ENGELLENECEK"

Bu rakamların EPİAŞ’a gönderileceğini ve o rakamlar ışığında destekleme bedellerini kapsayan bir havuz oluşturulacağını aktaran Yılmaz, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Destekleme bedeli adil ve şeffaf şekilde paylaştırılarak hem bütün tüketicilerimizi kapsayacak şekilde faturaların yükselmesi engellenecek hem de piyasamızdaki arz güvenliğine katkı sunulacak. Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizmayla üretim santralleri de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak. İçinden geçtiğimiz süreçte bu kararımız, kanunun verdiği yetki ile uygulanan, piyasamızın adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir sigorta, bir emniyet sübabı olarak görülmelidir. Gerek devletimizin gerek vatandaşlarımızın büyük fedakârlık gösterdiği bu süreçte sektörümüzün de üzerine düşeni yapması gerekiyor ve yapacağına da yürekten inanıyorum."

"TÜKETİCİLER FİYAT ARTIŞ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYDI"

Kurulun kararına ilişkin EPDK'dan yapılan açıklamada ise 17 Mart kurul toplantısında elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, tüketicilerin korunması, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeniyle üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması için ilgili kanunun verdiği yetki çerçevesinde alınacak önlemlerin usulünün belirlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, "EPDK tarafından daha önce yapılan açıklamada elektrik üretim maliyet farklılıklarının birbirine yakın seyrederken piyasada herhangi bir soruna sebep olmadığı ancak üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan büyük artışların serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları beraberinde getirdiği vurgulanmıştı. Haliyle bu durum sadece üreticiler açısından değil ister serbest piyasadan, isterse düzenlenen tarifeden enerji alsın bütün tüketicilerimize fiyat artışı riskini de beraberinde getiriyordu." ifadelerine yer verildi.

