EPDK, elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısı için çalışıyor

EPDK tarafından, Türkiye'nin otomobilinin yollara çıkmasıyla birlikte sanayi, bilgi teknolojileri ve elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme girileceği bildirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın (ICCI 2021) açılışında yaptığı konuşmada, elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalıştıklarını açıkladı.

CUMA GÜNÜ VADELİ DOĞALGAZ PİYASASI DEVREYE GİRECEK

Yılmaz, 1 Haziran'da Vadeli Elektrik Piyasası'nın açıldığını, cuma günü de Vadeli Doğalgaz Piyasası'nın devreye gireceğini söyledi.

"ELEKTRİK PİYASASINDA DAHA ESNEK DAĞITIM SİSTEMİ VE İŞLETİM YAKLAŞIMI ESAS OLACAK"

Yılmaz, elektrik piyasasında daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi yaklaşımının esas olacağını belirterek şöyle devam etti:

"Üzerinde çalıştığımız düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında temel düsturumuz, elektrik araç filosunun gelişmesine imkan veren bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Koronavirüs salgınının etkileri uzun sürdü ancak bu tip krizler avantajlara dönüşüyor. Daha esnek, rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek bir anlayışla tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın hukuki altyapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyoruz.

"DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELİYORUZ"

Dünyadaki bütün iyi uygulama örneklerini inceliyoruz. İlgili paydaşlarla istişare ediyoruz. Bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılması akabinde ikincil düzenlemeleri hızla yürürlüğe koyacağız."

"ÜLKELERARASI SEKTÖREL İŞ BİRLİKLERİ ÖNEMLİ"

Yılmaz, enerji alanındaki gelişmelerin ülkelerarası sektörel iş birlikleri için önemine işaret ederek, "Artık enerjide dönüşümü, depolamayı, alternatif enerji üretim sistemlerini, deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin planlamalarını, elektrikli araçlar ve şarj sistemlerini, kısaca enerjide yeni olan her şeyi doğru zamanda ve zeminde tartışmanın zamanı." diye konuştu.