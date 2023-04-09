EPDK, elektrikli şarj istasyonu alanı da dahil 22 şirkete lisans verdi EPDK tarafından, Türkiye'de enerji ile ilgili çalışmalar yürüten firmalara lisans verilerek toplam çalışmaların ivmesi artırıldı.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi ve kurumun lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Lisans konuları

Buna göre EPDK; elektrik üretim, doğalgaz depolama, madeni yağ, petrol dağıtıcı, OSB elektrik dağıtım ve elektrikli şarj istasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi.

Verilen lisansların 10'u elektrikli şarj istasyonu, 7'si elektrik üretim ile 1 OSB elektrik dağıtım, 1 elektrik tedarik, 1 doğalgaz depolama, 1 madeni yağ lisansı ve 1 dağıtıcı lisansından oluştu. Ayrıca 1 akaryakıt şirketinin depolama lisansı uzatıldı.

Lisansı iptal olanlar

Kurum, ayrıca 3 şirketin elektrik tedarik lisansını ve 1 LPG dağıtıcı lisansını iptal etti, 5 şirketin elektrik üretim lisansı sona erdirildi.

EPDK kararları uyarınca ayrıca, 1 LPG dağıtıcı lisansı yeniden geçerlilik kazandı.