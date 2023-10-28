EPDK: Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları değişmedi EPDK'nin Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre, son kaynak tedarik tarifesi önümüzdeki yılda da aynı kalacak.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) elektrikteki tüketim miktarı kararını 2024'te de değiştirmeyeceğini açıkladı.

EPDK, elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları 2024'te de aynı şekilde uygulanacak.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Uygulama devam

Buna göre, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'deki tüketim miktarı, 2024 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanmaya devam edecek.

KBK sabit

EPDK, ilgili tebliğde yer alan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren 1,0938 olarak uygulanan enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak belirlenen katsayıyı da (KBK) sabit tuttu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)