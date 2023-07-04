EPDK, gün öncesi piyasası limitlerini yeniden düzenledi EPDK tarafından elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasası için 31 Mart'ta megavatsaat başına asgari 0 lira uygulaması 3 Temmuz'da da aynı bırakıldı; 31 Mart'ta 2 bin 600 lira olan azami fiyat ise 3 Temmuz'da 2 bin 700 liraya çıkartıldı.

AA

Elektrik enerjisi referans fiyatını belirleme amacı taşıyan piyasadaki limitlerde değişikliğe gidildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami ve asgari fiyat limitini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Usul ve esasların ilgili maddesinde değişikliğe gidildi

Buna göre, 3 Temmuz tarihli kurul toplantısında alınan kararla, 21 Haziran 2015'te yürürlüğe giren Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın ilgili maddesinde değişikliğe gidildi.

Asgari fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti de megavatsaat başına 2 bin 700 lira

Bu kapsamda, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti de megavatsaat başına 2 bin 700 lira olarak uygulanacak.

Daha önce uygulanan fiyatlar

31 Mart'ta ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri megavatsaat başına "0" lira, azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 2 bin 600 lira olarak belirlenmişti.

Gün öncesi piyasası nedir?

Gün öncesi piyasası, elektriğin teslimat gününden bir gün öncesinde, elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetleri için kullanılan, piyasa işletmecisi tarafından işletilen organize piyasa olarak tanımlanıyor.