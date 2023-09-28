EPDK üç doğalgaz dağıtım şirketine kayyum atadı EPDK, Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde doğalgaz dağıtım hizmeti veren üç şirkete kayyum atadığını bildirdi.

AA

Üç dağıtım şirketi tüketici hizmetlerindeki aksaklıklara neden oldu ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) borçlarını ödemedi.

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde doğalgaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine, bu nedenlerle kayyum atadı.

Yalova, Çorlu ve İnegöl'de toplam 425 bin aboneye, yaklaşık 1 milyon 250 bin vatandaşa doğalgaz dağıtım hizmeti veren bu şirketlerde kayyum geçici süreyle görev yapacak.

Kurum, 4 ay içinde bu bölgeler için yeniden doğalgaz dağıtım ihalesine çıkacak.

"Şirketler hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında sınıfta kaldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ilgili şirketlerin hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında "sınıfta kaldığını" belirterek şöyle konuştu:

Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda 2026'da 1.000 yerleşim yerine (ilçe-belde) doğalgaz konforunu ulaştıracağız. Doğalgaz ağımız genişlerken dağıtım şirketlerine düşen sadece yatırım yapmak değildir. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak ve BOTAŞ'a yönelik mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek bu şirketlerin en temel sorumluluğudur.

"Tek bir vatandaşın bile eksiksiz hizmet alması gerekiyor"

Kayyum atanan doğalgaz dağıtım bölgesinde abone sayısının az ya da çok olmasının önem taşımadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

Tek bir vatandaşın bile eksiksiz hizmet alması gerekiyor. Bu kararın ilk ve son olmasını bekliyoruz. Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği ile hem hizmet kalitesinin artırılacağını hem de şebeke işletme güvenliğinin en üst düzeyde korunmasına devam edileceğini açıklamıştık. Tüketicileri mağdur eden, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin de yaptırımla karşılaması doğaldır. Bu kararımız umarım tüm şirketler için de önemli bir mesaj olur. Her şirket, kendisinden beklediğimiz titizlikle sorumlulukların yerine getirmeli ve abonelerine en kaliteli hizmeti sunmalı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)