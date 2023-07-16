EPDK, YEKDEM maliyetini güncelledi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun güncellediği Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması maliyetleri, Resmi Gazete'de yayınlandı.

ensonhaber.com

Bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) iki kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararlardan birine göre, temmuz ayı ve sonrası için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetini güncellendi.

Tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti revize

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, bu yılın temmuz ayı ve sonrası için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti revize edildi.

Yeni birim maliyetler

Maliyet megavatsaat başına 186 lira 33 kuruş, ağustos için 143 lira 58 kuruş, eylül için 196 lira 97 kuruş, ekim için 220 lira 22 kuruş, kasım için 205 lira 80 kuruş, aralık için de 159 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

EPDK'nın güvenlik analiz ve test usul ve esasları yayınlandı

Ayrıca EPDK'nin Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri İçin Güvenlik Analiz ve Test Usul ve Esasları da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Güvenlik açıkları tespit edilecek

Bu maddeye göre de enerji sisteminde kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinde yetkisiz erişim elde edilmesine veya hassas bilgilere ulaşılmasına ve sistem sürekliliğinin aksamasına neden olabilecek güvenlik açıkları tespit edilip, giderilecek.