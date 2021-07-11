EPDK'dan 85 şirkete elektrik üretim lisansı

EPDK tarafından elektrik piyasasında 85 şirkete üretim lisansı verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 85 şirkete üretim lisansı verilmesine ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

85 ŞİRKETE ÜRETİCİ LİSANSI

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 85 şirkete üretim lisansı verildi.

İKİ ŞİRKETE DAĞITICI LİSANSI

Ayrıca sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında da 2 şirkete dağıtıcı lisansı verildi, bir şirketin depolama lisansı uzatıldı.