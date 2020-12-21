EPDK'dan elektrik kesintisi kararı

Borcu olan 65 yaş üstü ve engelli tüketicilerin, şehit aileleri ile muharip/malul gazilerin elektriği, 3 ay boyunca kesilemeyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturaları ile ilgili yeni bir karar aldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; 65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriğinin, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyeceğini açıkladı.

4 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Başkan Yılmaz, tedarik şirketlerinin bu borçları 4 aya kadar taksitlendirebileceğini de belirtti.

Ayrıca mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde elektrik kesme işleminin yapılamayacağı bildirildi.

İYİLEŞTİRME YAPAMAYAN ŞİRKETLERE CEZA

Yılmaz, yeni dönemle birlikte elektrikte kesinti sayısı, süre ve miktarında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek hem teşvik edici hem de caydırıcı düzenleme yaptıklarını da söyledi.

Kalite faktörü bileşenleri ile bu bileşenlerin ödül ve ceza puanlama mekanizmasının, kullanıcı memnuniyetinin iyileştirilmesi yönünde elektrik dağıtım şirketleri için daha fazla teşvik edici olmasını beklediklerini belirten Yılmaz: “Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek.” dedi.

"ALTYAPIYI HAZIR HALE GETİRMEYEN ŞİRKET BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Kullanıcı memnuniyetinin artırılması için bağlantı talebinde bulunan kullanıcı, inşaata ilişkin yapı ruhsatının sunulmasına dayalı olarak elektrik dağıtım şirketleri ile bağlantı anlaşması yapabiliyor.

Bağlantı anlaşmasının imzalanması ile elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapının inşa aşamalarının bir sistem ile takip edileceğini vurgulayan Yılmaz: “Bir inşaatın bitimi ile elektrik altyapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projelerin hazırlanarak, yatırım çalışmaları dağıtım şirketi tarafından zamanında yapılacak. Bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek.” dedi.

"DAĞITIM ŞİRKETİ 10 GÜN İÇİNDE CEVAP VERMELİ"

Yeni dönemde tüketicilere sunulan elektriğin kaliteli ve kesintisiz olması büyük önem taşıyor.

Elektrik dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasında kullanıcının cihazına hasar vermesi halinde, kullanıcının 30 gün içinde dağıtım şirketine başvurması gerektiğini belirten Yılmaz: “Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek” dedi.

"İŞ GÜCÜ VE ZAMAN KAYIPLARI AZALACAK"

Enerji sektöründe iş kazalarının önlenmesinin EPDK’nın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, elektrik dağıtım şirketlerinde, her yıl basit yaralanmalardan ölüme kadar ciddi sonuçlar doğuran birçok kaza meydana geldiğini ve bunların sıfırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Bu kazaların engellenmesi için yeni uygulama döneminde kalite faktörü parametreleri arasında iş sağlığı ve güvenliği göstergesine de yer verdiklerini söyleyen Yılmaz: “Hem yöneticilerin hem de çalışanların iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi hayati önem taşıyor. Böylece elektrik dağıtım sektöründe can ve mal güvenliği sağlanacak, iş gücü ve zaman kayıpları da azalacaktır. Ama bu konuda gerekli adımları atmayan, iş güvenliği kültürüne kayıtsız kalan şirketler; işçilerin kaza geçirmesi ve iş kazasında hayatını kaybetmesi sonucunda ağır bir ceza ile karşılaşacak.” dedi

ÇAĞRI MERKEZİ DESTEĞİ İYİLEŞTİRİLECEK

Kullanıcıların herhangi bir nedenle elektrik dağıtım şirketine çağrı merkezi üzerinden ulaşma süreci iyileştirilecek. Çağrı merkezine ulaşan kullanıcıların sorunlarının gerekli özen ile incelenerek çözüme kavuşturulması sağlanacak. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri gerçekleştirilen çağrı merkezi hizmetleri için tüketici memnuniyeti anketi yapmak zorunda olacak. Anket sonuçları olumsuz çıkan söz konusu şirketlerin gelirlerinden kesintiye gidilecek.

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından oluşturulan bağlantı görüşü süresi iyileştirilecek ve bağlantı taleplerinin karşılanma süreleri kısaltılarak kullanıcıların memnuniyeti artırılacak. Dijital dönüşümün gerçekleşmesi ile daha kısa sürede ve daha kaliteli hizmet sunulacak.

AKILLI ŞEBEKELER, AKILLI ŞEHİRLER

Elektrik dağıtım şebekelerimize entegre edilen ve akıllı şebekeler olarak adlandırılan teknolojiler, akıllı şehirlerin de altyapısını oluşturuyor.

Akıllı şebekeler kayıp kaçak ile mücadelede de büyük önem taşıyor. Yeni dönemde akıllı şebekelerin yaygınlaştırılması hem tüketici memnuniyetinin artırılması hem de kayıp kaçak ile mücadelede etkin sonuçlar alınması sağlanacak.