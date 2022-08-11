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    EPDK'dan lisanssız elektrik üretimindeki ihtiyaç fazlası için karar

    Lisanssız elektrik üretim tesislerinde satışa yönelik ihtiyaç fazlası elektriğin hesabında, tesisin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği toplam elektrik miktarı esas alınacak.
    • 11.08.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 09:58
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    EPDK'dan lisanssız elektrik üretimindeki ihtiyaç fazlası için karar

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) lisanssız elektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik hesabına yönelik bir karar yayınlandı.

    Tesisin önceki yıl şebekeden çektiği elektrik miktarı baz alınıyor

    Yayınlanan karara göre, lisanssız elektrik üretim tesislerinde satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası elektriğin hesabında, tesisin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik miktarı esas alınacak.

    Bir önceki yıl elektrik tüketimi olmazsa aylık işlem esas alınacak

    EPDK'nın kararına göre, bir önceki yıl tesisin tüketimi olmaması halinde bu tüketim miktarı, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması baz alınarak yıllık bazda hesaplanacak.

    BDDK

    Tüketimi geçen ihtiyaç fazlası enerjide bu yılın rakamları geçirli olacak

    Lisanssız elektrik üretim tesislerinin içinde bulunulan yılda şebekenden çektiği mahsuplaşılmamış elektrik tüketiminin bu şekilde belirlenen toplam elektrik tüketimini geçmesi halinde, satışa konu edilecek ihtiyaç fazlası enerji, içinde bulunulan yıl verileri dikkate alınarak hesaplanacak.

    Kararda, üretim ve tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde, mahsuplaşılmamış ham tüketim miktarının, tesis edilecek tek yönlü üretim sayacı verileri dikkate alınarak belirlenmesine hükmedildi.

    Bu yöntemlerle belirlenen tüketim miktarı esas alınarak belirlenecek ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerji, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilecek.

    YEKDEM

    Alınmayan ücretler YEKDEM'e katkı olacak

    Bu enerjiyle ilgili piyasa işletmecisi ve tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak ve YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

    Kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubu ile ilişkilendirilen üretim tesisleri EPDK'nın bu kararının kapsamı dışında tutuldu.


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