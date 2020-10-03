EPDK'nın yeni kararları yürürlüğe girdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgazda yerli depo sağlayıcılarının yükümlülüklerini rahatlatıcı ve yabancı şirketlerin denetimini artırıcı kararlarına, diğer uygulamaları da ekledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yeni kararlarına göre doğalgaz dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere yerli üretim doğalgaz satışı yapan tedarikçilerin söz konusu satışa konu yerli üretim doğalgaz miktarı, depolama yükümlülüğünden muaf sayılacak.

KURUL KARARI, RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

EPDK Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yapılmasına yönelik kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

DOĞALGAZ MİKTARI DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF

Buna göre, dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere yerli üretim doğalgaz satışı yapan tedarikçilerin söz konusu satışa konu yerli üretim doğalgaz miktarı depolama yükümlülüğünden muaf sayılacak.

Dağıtım şirketlerine yerli üretim doğalgaz satış faaliyetinde bulunan tedarikçiler, söz konusu satışa konu miktarı üretim şirketlerinden tedarik ettiklerini belgelemekle yükümlü olacak.

TEDARİKÇİLER EPDK'YA BİLGİ VERECEK

Doğalgaz dağıtım şirketlerine satışı yapılan doğalgaz miktarının takibinin gerçekleştirilebilmesi için serbest tüketicilere yerli doğalgaz arz eden tedarikçilerin, dağıtım şirketlerine ve ilgili maddede belirtilen depolama seviyesine ulaşıldıktan sonra üretilerek satışa konu edilen miktarları içinde bulunulan takvim yılını takip eden ocak ayının son iş gününe kadar EPDK'ya bildirmesi gerekecek.

KAPASİTE MİKTARINI DEPOLAMA TESİSİNDE BULUNDURMA ŞARTI

Tedarikçiler, yer altı depolama tesisinden hizmet alabilmeleri için kendileri adına kesinleşen kapasite miktarını etkin ve verimli kullanarak depolama yükümlülüğüne konu miktar kadar doğalgazı, ilgili yılın 1 Kasım tarihi itibarıyla fiziki olarak depolama tesisinde bulundurmakla yükümlü olacak.

YER ALTI DEPOLAMA ŞİRKETLERİ, HER YIL ENVANTER BİLGİLERİNİ EPDK'YA BİLDİRECEK

Yer altı depolama şirketlerinin, her yıl kasım ayının ilk haftası içerisinde depolama hizmeti alan tedarikçilerin 1 Kasım itibarıyla mevcut envanter bilgilerini EPDK'ya bildirmesi zorunlu olacak.

Dağıtım şirketlerine doğalgaz arz eden tedarikçilerin ilgili dağıtım şirketleriyle yaptıkları doğalgaz tedarik sözleşmesini, içinde bulunulan takvim yılını takip eden ocak ayının son iş güne kadar EPDK'ya bildirmesi gerekecek.

Dağıtım şirketlerine sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satışı, Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde depolama yükümlülüğüne konu edilmeyecek.

LİSANS DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN ŞİRKETLER ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN YÜZDE 40'INI SATABİLECEK

Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlar tarafından işletilmekte olan tesisler için, 4628 sayılı Kanun hükümlerine göre otoprodüktör lisansı üretim lisansına dönüştürülmüş şirketler, bir takvim yılı içerisinde lisanslarına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının 2021 yılı için yüzde 40'ını piyasada sunabilecek.

EPDK'DAKİ DİĞER GELİŞMELER

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11'inci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca yapılacak üretimlere ilişkin usul ve esaslarda da değişikliğe gidildi.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ’nin Şanlıurfa'daki bir petrol işletme ruhsatının süresinin 8 yıl süreyle uzatılmasına, geri kalan kanuni sürenin ise şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verildi.