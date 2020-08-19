Erdoğan'ın açıklamaları doları düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjdenin sinyallerini vermesi piyasaları hareketlendirdi. Dolar 7.38'li seviyelerden 7.22'ye kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyleyerek vereceği müjde, şimdiden piyasaları hareketlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar/TL 12 Ağustos'tan beri ilk kez 7.3'ün altına geriledi.

ERDOĞAN'IN 'CUMA GÜNÜ AÇIKLAMASI' DOLARI DÜŞÜŞE GEÇİRDİ

Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve hukukunu korumaya yönelik adımlarının enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için hayati öneme sahip olduğunu belirteren Erdoğan, şöyle dedi:

"Cuma günü milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin biz de hayalleri rüyası içerisindeyiz... Bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum."

Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz- İZLE



ENERJİ HİSSELERİ TAVAN YAPTI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından piyasada yeraltı zenginliklerine ilişkin olumlu bir müjdenin verilebileceği beklentisinin etkisiyle enerji hisseleri de tavan oldu.

Dolar/TL güne başladığı 7.38'li seviyelerden 7.2270'e kadar geriledi. Düşüş Erdoğan'ın açıklamasının ardından hız kazandı.

Dolar/TL'de düşüşü destekleyen bir diğer unsur ise Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları olmaya devam ediyor.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI, BORSAYI YÜZDE 3 YÜKSELTTİ

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla yaklaşık yüzde 3 yükselerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.120 seviyesini geçti.

Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.125,80 puana kadar yükselerek günü yüzde 2,95 artışla 1.124,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 2,87 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok artan yüzde 6,30 ile elektrik oldu.