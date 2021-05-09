Eriğin kilosu iki ayda 800 liradan 20 liraya düştü

Erik, erken hasat edildiğinde kilosu 800-900 lira arısında değişiyor ve tüketicilerin alması için 50-100 gramlık paketlerde satışa sunuluyordu. Meyve bollaşınca fiyatı da azaldı.

Manav esnafı, şu anda kilosu 20 liraya inen erik için yine de fiyatın yüksek olduğunu dile getirerek, toptancılar ucuz satarsa vatandaş eriği daha da ucuzdan tüketebileceği söylüyor.

"TANESİ 20 LİRAYDI, ŞİMDİ KİLOSU 20 LİRA"

Eskişehir’de tezgahını açan manav Serbülent Aslanbenzer, konu ile ilgili konuştu. Aslanbenzer, "Erikleri bundan 1-2 ay öncesine kadar kilosu 800-900 liraya sattık. Tanesi bile 20 liraydı. Yurt dışından geldiği için fiyatlar bu derecede pahalıydı. Ama yerli üretimler gelmeye başladı. Şimdi ise 20 ila 30 lira arasında satıyoruz.” diye belirtti.

“FİYATLAR YİNE PAHALI, SORUMLU TOPTANCILAR”

Pazarda 800 liradan 20 liraya düşen eriğin fiyatı, Türkiye’de üretim olduğu için yine pahalı bulan manav Aslanbenzer, bu konuda şunları söyledi:

“Aslında bu eriğin kilosu şu anda 10 liraya satılması lazım. Çünkü tam sezona girdik ve üretimler çoğaldı, ürün bollaştı. Ama şu anda kilosu 20-30 liraya satıyoruz. Ufaklar 20 ve biraz daha büyüğünü 30 liraya satılıyor. Ancak bu fiyatın yüksek olmasından toptancılar sorumludur. Üreticiler, örnek veriyorum 5 liraya aldıkları bize 8-9 liraya satıyor olsaydı bizde 10-12 liraya satardık. Ama onlar 5 liraya aldıkları bize 15 liraya satıyor. Bu durumda bizim de eli kolu bağlıdır. Kâr koyarak bütün harcamalarla beraber en az 20 liradan satmak zorundayız. Şimdi sattıklarımız 20-30 lira iken vatandaş nasıl alacak?

TOPTANCILAR KÂRLARINI DÜŞÜRÜRSE PAZARDA DA FİYATLAR DÜŞER

Toptancılar karlarını düşürürse hem vatandaş erik yiyebilir hem de biz de daha fazla satabiliyoruz. Halkımız de bu nimetten faydalanacak. Yine umudum daha düşeceği yöndedir. Tahmin ediyorum kaç gün sonra kilosu 8-10 liraya düşecek.”