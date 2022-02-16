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    Erken rezervasyon maliyeti yarı yarıya düşürüyor

    Türkiye’nin tatil beldeleri Antalya, Fethiye ve Bodrum’da yaz tatilini geçirmek isteyenler, erken rezervasyon fırsatlarıyla yüzde 50 avantaj sağlıyor.
    • AA
    • 16.02.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 12:40
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    Erken rezervasyon maliyeti yarı yarıya düşürüyor

    Turizm sektörü, tatil yapmak isteyenlerin ön rezervasyon yaptırdıklarında daha uygun fiyatlardan yararlanabileceğini savunuyor. Erken rezervasyon seçeneği, tatilcilere yüzde 50 daha uygun fiyatlar sunuyor.

    4 BİN LİRALIK TATİLLER 2 BİNLERE GERİLİYOR

    En çok tercih edilen tatil beldelerinden Antalya, Fethiye ve Bodrum’da erken rezervasyon fırsatı ile yaz sezonunun en kalabalık dönemi ağustos ayında iki kişi, gecelik ortalama 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında tatil yapabilecek. Normal sezonda rezervasyon yaptırırlarsa bu fiyat gecelik 4 bin ile 5 bin lirayı  buluyor.

    REZERVASYONLAR EN AZ 3 GECELİK YAPILIYOR

    Erken rezervasyon fırsatlarında en az 3 gece 4 gün tatil seçeneği bulunurken, fırsattan yararlanmak isteyen iki kişi, erken rezervasyon ile 5 bin ile 6 bin lira karşılığında tatil yapabilecek.

    erken rezervasyon

    YAZ SEZONUNDA FİYATLAR ARTACAK

    Yaz sezonunun başlamasıyla bu fiyat 10 bin ile 12 bin lira fiyatlarını bulabiliyor. Antalya, Bodrum, ve Fethiye’deki lüks otellerde ise yaz sezonunda iki kişi için 3 gece 4 günlük bir tatilin bedeli 20-25 bin lira arasında değişiyor.

    erken rezervasyon


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