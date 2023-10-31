Erzincan'da 96 bin 870 dekar tarım arazisi su ile buluşuyor Turnaçayı Barajı'ndan sağlanacak suyun Erzincan'ın bereketli toprakları ile buluşturulacağı 2,7 milyar lira sözleşme bedelli "Çayırlı Sulaması 1. Kısım" inşaat çalışmaları başlatıldı.

AA

İklim değişikliklerinin yarattığı kuraklıklar nedeni ile tarımda sulamanın önemi ön plana çıktı.

Bu doğrultudaki girişimler artmaya devam ediyor.

Bu çalışmalardan bir tanesi de Erzincan'da 96 bin 870 dekar tarım arazisinin su ile buluşmasıyla olacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turnaçayı Barajı ile Erzincan'daki 96 bin 870 dekar tarım arazisini suyla buluşturacaklarını bildiren bir mesaj paylaştı.

Çayırlı Sulaması 1. Kısım inşaat çalışmaları başlatılıyor

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak şu bilgileri verdi:

Can Erzincan'ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz. Turnaçayı Barajı'ndan sağlanacak suyun Erzincan'ın bereketli toprakları ile buluşturulacağı 2,7 milyar lira sözleşme bedelli 'Çayırlı Sulaması 1. Kısım' inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)