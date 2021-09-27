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    Erzincan’da Ballı Barajı 12 bin dekara yakın araziyi sulayacak

    İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık sorununun tarımda yarattığı olumsuzlukları gidermek adına baraj yatırımları hızla artıyor.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 08:57
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    Erzincan’da Ballı Barajı 12 bin dekara yakın araziyi sulayacak

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden (DSİ) alınan bilgiye göre, kentteki toprakların suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

    11 BİN 750 DEKAR ARAZİ SULANABİLECEK

    Çalışmaları devam eden ve 2024 yılında tamamlanması hedeflenen Erzincan merkez Ballı Barajı’nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 11 bin 570 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

    ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 7 MİLYON 520 BİN 500 LİRA KATKI

    Barajda dolusavak, yol ve gövde kazıları ile derivasyon tüneli yapımına devam edilmekte. Temelden yüksekliği 93 metre ve su depolama kapasitesi 10 milyon metreküp olan Erzincan merkez Ballı Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 520 bin 500 lira katkı sağlanması hedefleniyor.

    Erzincan’da Ballı Barajı 12 bin dekara yakın araziyi sulayacak #1

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