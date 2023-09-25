Erzincan'da Tercan dağlarında yetişen yaban meyveleri satışa hazır Dağ yamaçlarında kendiliğinden yetişen kuşburnu ve alıç, yöne halkına ek kaynak olmaya devam ediyor. Tercan ilçesindeki vatandaşlar da yıllardır doğal ürünleri satarak gelir sağlıyor.

İHA

Dağ köylüleri, Türkiye genelinde kendi bölgelerinde yetişen doğal ürünleri toplayıp, pazarda satarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde de bazı vatandaşlar, dağlık alanda yetişen alıç, kuşburnu, gibi doğal meyveleri toplayarak satıyor.

Özellikle dağlarda ve çevresinde doğal yetişen alıç, kuşburnu gibi meyveler, sonbaharda yöre halkına farklı lezzet sunuyor.

Dikenli ve çalı tipi ağaçlarda ekim ayında olgunlaşan, sarı ve turuncu renkteki alıç, gelir kapısı oluyor.

Alıçlar pek çok şekilde tüketiliyor

Daha çok ilçe dışından vatandaşların talep ettiği alıç tercihe göre çiğ olarak ya da marmelat ve sirkesi yapılarak tüketiliyor.

Dağda yetişen meyveleri Tercan pazarında satanlardan biri olan Emine Akça, faaliyetlerini şöyle özetliyor:

Tercan’a bağlı Pelegöz köyündenim ama uzun yıllardır İzmir’in Buca ilçesinde ikamet ediyorum. Buradaki köyümüzde evimiz var. Her yaz geliyoruz. Dağda yetişen meyveleri toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyorum.

"Dağ meyveleri artık daha kıymetlendi"

Dağ meyvelerinin artık daha da kıymetlendiğini anlatan Akça, şöyle konuştu:

Kimi ham olarak tüketiyor kimi de marmelat gibi ürünler yapıyor. Özellikle sağlıklı olduğunu doktorlar tavsiye ettiğinden tüketimi çok oluyor. Talep çok olduğundan şimdi eskisi gibi pazarda çok fazla kuşburnu bulunmuyor.

"Büyük rağbet var"

Köyünde eşiyle birlikte günlerce dağlarda topladıkları meyveleri Tercan’da kurulan pazara getirerek sattıklarını ifade eden Emine Akça, şu bilgileri paylaştı:

Bu meyveleri toplamak çok zor oluyor ama kimseye muhtaç olmamak, kendi ihtiyacımızı karşılamak için çalışıyoruz. Eşimle sabah erkenden çıkıp kahvaltımızı dağda yaptıktan sonra zor şartlarda topluyoruz. Topladığımız doğal ürünlere halkımız büyük rağbet gösteriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)