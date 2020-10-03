Erzincan'da yarım asra yakındır kitaplara hayat veriyor

Bir kitabının cildini yapmak bir meslek olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sanattır da. Erzincan’da 43 yıldır bu mesleği aralıksız sürdüren Orhan Ersu da bu sanatkarlardan biri.

Ciltçilik içinde teknik bilginin yanı sıra estetik bir bakış açısı barındırır. Bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik mesleğini Erzincan’da sürdüren Orhan Ersu, yarım asra yakın kitap tamiri ve ciltleme yapıyor. Kendisi Erzincan’da şu anda çalışan 2 cilt ustasından biri.

"MESLEĞİN SON DÖNEMLERİ YAŞANIYOR"

Erzincan’da İnönü Mahallesi merkez çarşısında 10 metrekarelik bodrum kattaki atölyesinde 43 yıllık ciltçilik mesleğini sürdürmeye çalışan Ersu, bu mesleğin son dönemlerini yaşadığını ve meslek olarak tercih edilmediği ve bu nedenle yetiştirecek çırak bulunmadığı için gelecekte unutulacağını belirtti.

Her sabah ilk günkü heyecanla gelip dükkânını açan cilt ustası Ersu, gelişen teknolojiye karşın unutulmuş işini sürdürmeye devam ediyor.

HEM CİLT YAPIYOR HEM DE YIPRANMIŞ KİTAPLARI TAMİR EDİYOR

Ciltçilik mesleğine 1977 yılında başladığını ifade eden Ersu, “Kuran-ı kerim ciltleri, gazetelerin ciltleri ve resmi evrakların ciltlerini yapıyoruz. Bu işe özen gösterecek kimse yoktur. Çalışacak kimse yoktur. Burada ciltlemenin yanında tamir işi de yapıyorum. Aşınan kitapları da tamir ediyorum.” diye konuştu.

CİLTÇİLİĞİN TANIMINI YAPTI

Yazılı eserlerin korunmasında büyük yeri olan ciltçilik mesleğinde dikkat edilecek hususları açıklayan Ersu, ciltçiliğin, bir kitabı yaprakları dağılmadan ve yıpranmadan korumak ve bununla birlikte dış kapağına da güzellik kazandırmak amacıyla yapılan işlem olduğunu sözlerine anlattı.