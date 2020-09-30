Erzurum'da altın rezervi bulundu

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Boğazgören köyünde tespit edilen altın rezervine, işletme ruhsatı verildi.

Erzurum'a 188 kilometre uzaklıktaki Olur ilçesine bağlı Boğazgören köyünde, altın rezervi bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan altın sahasında, 8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak belirlendi.

Yaklaşık 10 yıllık çalışma sonrası altın rezervi işletme ruhsatının verilmesinin ardından Boğazgören sakinlerinin heyecanlı bekleyişi başladı.

YÜZLERCE KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde işletmeciler, 1.500 hektarlık alanda altın çıkarma hakkı elde ettiler. Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde yüzlerce kişi istihdam edilecek. Altının işlenmesi ise siyanürle değil doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek.

"1 TONDA 4 GRAM ALTIN"

Altın madeni işletmesi kurulunca çok sayıda kişiye iş kapısı olacağını söyleyen Mahalle Muhtarı Cafer Özçelik, "Öncelikle köyümüzden gurbette olan gençlerimizin köye geri dönmelerini istiyorum. Bu saatten sonra her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Mahallemizde altın madeni işletmesi kurulunca mahallemizdeki gençlere iş kapısı olacak, göç olmayacak. Mahallenin üst tarafındaki büyük dağ altın madeninin içerisinde bir ton toprakta 4 gram altın varmış." diye konuştu.

Köydeki gençlerin artık gurbete gitmeyeceklerini bildiren İlyas Karaçağıl ise altın rezervini duyunca çok sevindiklerini söyledi. Karaçağıl, "Ben uzun yıllar gurbette kaldım. Gençlerimiz altın madeni sayesinde gurbete gitmeyecekler, burada çalışıp burada emekli olacaklar. Bunu duyduk çok mutlu olduk." dedi.













