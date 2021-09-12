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    Erzurum'da cağ usulü dondurma

    Ünlü cağ kebabının ardından denenen cağ dondurma Erzurumlulardan tam not aldı.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 10:23
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    Erzurum'da cağ usulü dondurma

    Erzurum’da Cumhuriyet Caddesi’nde bir işletme cağ kebabı şeklinde yaptığı dondurmayı vatandaşlara ikram etti.

    MARAŞ'A MEYDAN OKUDU

    Tahta çubuklarla cağ şeklinde kestikleri dondurmayı vatandaşlara ikram eden dondurma işletmecisi Osman Kocaoğlu, “Cağ kebabı olur da cağ dondurma olmaz mı. Bu dondurma 4 saat beklese bir şey olmaz. Maraş’ın dondurması, Erzurum’dan meydan okuyoruz” dedi.

    "ÇOK LEZZETLİ"

    Cağ dondurmayı yiyen Erzurumlular ise, “Cağ kebabı gibi cağ dondurması da çok lezzetli. Herkese cağ dondurma tavsiye ediyoruz” dediler.

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