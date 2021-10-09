Erzurum’da İspir fasulyesinin hasadına başlandı

Erzurum’un İspir ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretli meşhur İspir fasulyesinin hasadına büyük ilgi gösterildi.

İspir fasulyesi mutfaklarda aranan tatların başında geliyor. Bugünlerde hasadına başlanan ürün yöreyi tekrar canlandırdı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İspir Hanımeli Kadın Kooperatifince ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki 100 dönümlük arazide üretilen fasulyelerin hasadına katıldı.

ERZURUM’UN GASTRONOMİ DEĞERLERİ

İspir fasulyesi, kadayıf dolması, lor dolması ve cağ kebabı gibi Erzurum’un çok önemli gastronomi değerleri olduğunu anlatan Memiş, "Bu coğrafya, bu iş için toprağı havası ve suyuyla çok uygun. Buradan Türkiye’nin her yerine İspir fasulyesi gönderiyoruz. Bu anlamda İspir Belediyemizin ve kadın kooperatiflerimizin çok özel çalışması var." dedi.

700 TONLUK REKOLTE BEKLENİYOR

Erzurum genelinde Hınıs fasulyesiyle toplamda yaklaşık 700 tonluk rekolte beklentileri olduğunu dile getiren Memiş, "İnşallah İspir fasulyesiyle ilgili vatandaşımızın daha çok üretip daha fazla para kazanması için çalışmalarımız olacak. İspir fasulyesinin üretimini artırmak istiyoruz." dedi.