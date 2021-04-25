Erzurum'un Pasinler ilçesinde girişimci 7 kadın kurdukları kooperatif kanalıyla ürettikleri hamur işlerini kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Pasinler ilçesinde girişimci 7 kadın ürettikleri erişte, tatar böreği, su böreği, kete, mantı, çorbalık kesme, yumurtalı makarna gibi ürünleri kurdukları kooperatif kanalı ile satıp, gelir elde ediyor.

İLK İŞE TURŞU KURARAK BAŞLADILAR

Pasinler'de 7 kadın, önce üretilen sebzelerden turşu kurarak işe başladı. Ürettikleri turşuları beğenilen kadınlar, bu kez yöreye has hamur işi ürünler üretmeye karar verdi.

KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE, EKİPMAN DESTEĞİ VERDİ

Kaymakam Kadir Perçi'nin fırın, Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'nin ise dondurucu aldığı kadınlar, sabah erken saatlerinde başladıkları üretimi öğleden sonraya kadar sürdürüyor.

Kooperatif Başkanı Sema Babagil, turşu yaparak başladıkları faaliyetlerine hamur işi ürünlerle devam ettiklerini söyledi. Ramazan sebebiyle kete siparişlerinin yoğun olduğunu belirten Babagil, kooperatif çalışmalarını daha ileriye götürüp kendi işyerlerini de açmayı hedeflediklerini kaydetti. Babagil, yapacakları faaliyetlerle kadınların sesini duyuracaklarını kaydetti.

Erzurum'da kadınlar, kooperatif kurdu, hamur işlerini Türkiye'ye pazarlıyor ViDEO

SIRADA SEBZE VE MANTAR VAR

Pasinler'de bin metrekarelik sera kurmak için çalışmaya başlayan kadınlar, kooperatifi aracılığıyla sebze ve mantar üretecek.