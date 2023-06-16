Erzurum'da Narman Şehitler Barajı 2024'te su tutacak Tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için barajlar yapılmaya devam ediliyor.

AA

Erzurum'da yapım çalışmaları devam eden Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanacağı tarihle ilgili bilgi verildi.

Bugüne kadar yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlanan barajda su tutma işleminin gelecek yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce, Erzurum'un Narman ilçesinde yapımı devam eden Şehitler Barajı'nın gelecek yıl su tutacağı bildirildi.

Temelden yüksekliği 86,90 metre olan Narman Şehitler Barajı, gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 12 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak barajdan, 47 bin dekar araziye su temin edilecek.

"Yılda yaklaşık 235 milyon lira"

Erzurumlu üreticiler, barajın tamamlanması ile birlikte 2023 rakamlarıyla yılda yaklaşık 235 milyon lira daha fazla kazanacak.

"1 milyon 800 bin metreküplük gövde dolgusunun yarısı tamamlandı"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

İnşaatta ulaşım yolları, gövde sıyırma kazıları ve dolusavak kazılarını, derivasyon tüneli ve memba batardosu imalatlarını bitirdik. 1 milyon 800 bin metreküplük gövde dolgusunun ise yarısını tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 2024'te projeyi bitirip, barajda su tutmayı amaçlıyoruz.

Bölge için önemli