Erzurum'daki Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi başladı

Kafes balıkçılığı yöntemiyle üretilen alabalık ve somonlar, yurt içi ve yurt dışında dağıtılarak gelir kapısı oluyor.

Erzurum'daki Oltu çayı üzerine yapılan, kentin 2'nci büyük enerji santrali olan Oltu Ayvalı Baraj Gölü, kafes balıkçılığına açıldı.

İşletmeci Ahmet Okuyan, 118 metre dolgu yüksekliğine sahip baraj gölüne kurduğu kafeslerle gökkuşağı alabalığı ile somon balığı üretimine başladı.

Kafeslere bir süre önce atılan yavruların büyümesi üzerine toplamaya başlayan Okuyan, çok verimli bir üretim olduğunu söyledi.

HEDEFLERİ YILDA 500 TON

Yılda 500 ton alabalık ve somon balığı üretmeyi hedefleyen Okuyan, İspir'deki Kuzgun Barajı ile Erzincan'da da bir tesiste balık üretimi yaptığını kaydetti.

"YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA PAZARLAMAYI PLANLIYORUZ"

Baraj göllerinde balıkçılığa 2010 yılında başladığını ifade eden Okuyan, "Ayvalı Barajı’na da bir yıl önce kafes yerleştirdik. Diğer tesislerimizden Ayvalı Barajı’ndaki kafeslerimize yavru getirdik ve balık yetiştirmeye başladık. Şu an kafeslerimizde gökkuşağı alabalık ve somon balığı üretiyoruz. Ürettiğimiz balıklarımız çok güzel ve balıklarımızı gerek yurt dışına gerekse yurt içine pazarlamayı planlıyoruz." dedi.

























