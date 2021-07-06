Erzurum Oltulu mobilya ustası Osman Kaya, eski otobüsü lambiri döşeme ile karavana çevirdi. Aracın değeri arttı. Mobilya ustası da yeni bir sektöre girmiş oldu.

Oltulu mobilya ustası Osman Kaya eski otobüsleri lambiri döşeme ile karavana çevirmeye başladı.

ESKİ OTOBÜSÜN İÇİNİ LAMBİRİ İLE DEĞİŞTİRDİ

Eski model otobüsün içerisindeki koltukları söküp sonra içerisini lambiri ile döşeme yaparak 80 bin liraya karavan sahibi yapıyor.

HER ŞEY OTOBÜS SAHİBİNİN KARAVAN ALMAYI İSTEMESİ İLE BAŞLADI

Pandemi döneminde karavana ihtiyaç duyan Oltulu Sertaç Yıldız, “Karavan almayı düşündüm piyasayı araştırdığımda karavan fiyatları çok pahalı geldi. Eski model bir otobüsüm vardı bunu karavana çevirmeye karar verdim. Mobilya ustası Osman ustaya getirdim otobüsümü karavan yapacağımı söyledim. O da sağ olsun ‘yaparım’ dedi. daha sonra aracımızın trafik işlemlerini hallettik. Osman ustamız bayağı ilgilendi karavanımızı dört dörtlük bir şekilde yaptı.

Erzurumlu mobilyacı eski otobüsten karavan yaptı VİDEO

OTOBÜS KARAVAN OLDU, ŞİMDİ SATACAĞIM

Eski aracımı hurdaya çıkarmaktansa karavan yaptık şimdi satmayı düşünmüyorum.” dedi.

OTOBÜSÜ KARAVANA 15 GÜNDE DEĞİŞTİRDİ

Mobilya ustası Osman Kaya ise “Arkadaşım eski model bir otobüs almış getirdi bana dedi ki ‘bunu karavan yapabilir misin’ ben de iç kısmına baktım projesini inceledim ‘olur’ dedim ve 15 günlük bir çalışma sonucu karavanımızı tamamlamak üzereyiz. Bu otobüsün fiyatı piyasada 35 bin lira hemen hemen 40 bin lira da içerisine masraf ettik yani 70-80 bin lira civarında bu karavanı mal ettik. Ve ilk oldu çok da güzel oldu yaptıktan sonra çok da zevk verdi.

KARAVAN YAPMAYA DEVAM

Bundan sonrada eski araçları karavan yapmaya devam edeceğiz.” dedi.