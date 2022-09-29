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    Eski yolcu otobüsü lüks karavana dönüştü

    Eski yolcu otobüsü lüks karavana dönüştü

    İstanbul trafiğinde kullanılan toplu taşıtların içindeki metrobüslerde yoğunluktan oturma olanağı bulunamıyor. Oturamadığımız metrobüs için kurduğumuz hayallerin biri gerçek oldu.
    • 29.09.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 17:52
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    İstanbul Asya Yakası'ndaki Söğütlüçeşme'den Avrupa Yakası'ndaki Beylükdüzü'ne kadar olan hatta gelip-giden metrobüslerin sadece ilk duraklarında oturmak için yer bulunabiliyorken, ikinci duraklardan itibaren araçlara binenler genellikle ayakta yolculuk ediyor.

    Farklı araçlar karavana dönüştürülüyor

    Koronavirüs salgınından sonra izole tatil isteyenlerin artırdığı karavan talebi,  girişimcilerin farklı araçları karavana dönüştürmesi ile sınırları aştı.

    Bu aşamada bir belediye otobüsü, otel konforunda bir karavana dönüştürüldü. Belediye otobüsün karavana dönüştürülmesi videosu ilgi çekti.

    Eski yolcu otobüsü lüks karavana dönüştü ViDEO

    Ömrü tükenen otobüs, lüks otele dönüştü

    Bu örnekte de artık trafikteki ömrünü tüketmiş bir yolcu bir otobüsünün karavana dönüştürülme süreci göze çarpıyor. Eskimiş koltuklar ve paslı demirleri sökülerek yenilenen yolcu otobüsü, yeni hali ile beş yıldızlı bir otel odasından çok daha güzel bir görünüme kavuşuyor.

    Ülkemizde de benzer çalışmalarla artık trafikte ömrünü tüketen araçların yenilenerek karavan yapıldığına benzer şekilde şahit oluyoruz.

    Eski yolcu otobüsü lüks karavana dönüştü #1

    Eski yolcu otobüsü lüks karavana dönüştü #2

    Eski yolcu otobüsü lüks karavana dönüştü #3

    Eski yolcu otobüsü lüks karavana dönüştü #4

    Eski yolcu otobüsü lüks karavana dönüştü #5


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