Eskiden bekara ev yoktu şimdi kurumsal olmayana yok

Ev sahipleri dairelerine iyi bakılması, gürültü yaşanmaması için bekara ev kiralamak istemezdi. Bekarların önünde büyük engel olan bu durum şimdi daha geniş kitleleri kapsar hale geldi.

Ev sahipleri yüksek kira talepleri ile ev sahibi olmayanların kabusu haline gelmişken, şimdi de kurumsal kiracı aramaya yönelmeleri nedeni ile birlikte piyasayı zorlamaya devam ediyor.

ARTAN TALEP, KİRALARI YÜKSELTİYOR

Kentsel dönüşüme giren evlerini geçici olarak terk ederek, yaşamaya alışkın oldukları semtlerin yakınlarında ev arayanların talebi kiraların artışında etkil oldu. Okulların açılacak olması de ev kiralarını olumsuz etkiledi.

KİRALIK KONUT İLANLARINDA KURUMSAL MÜŞTERİ ARAYIŞI ARTTI

Tüm bunlar yaşanırken şimdi de kurulsal kiracı arayan ilanlar emlak konut piyasasının gittiği yönle ilgili zorlayıcı şartların arttığına dikkati çekiyor.