Euro
9.8803
-0.13%
Dolar
8.4142
0.2%
Altın
485.45
-0.27%
Borsa
1.458
-0.52%
Bitcoin
405.931
-2.36%
EXEN Coin
26.45
-5.87%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Eskiden bekara ev yoktu şimdi kurumsal olmayana yok

    Ev sahipleri dairelerine iyi bakılması, gürültü yaşanmaması için bekara ev kiralamak istemezdi. Bekarların önünde büyük engel olan bu durum şimdi daha geniş kitleleri kapsar hale geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.08.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskiden bekara ev yoktu şimdi kurumsal olmayana yok

    Ev sahipleri yüksek kira talepleri ile ev sahibi olmayanların kabusu haline gelmişken, şimdi de kurumsal kiracı aramaya yönelmeleri nedeni ile birlikte piyasayı zorlamaya devam ediyor.

    ARTAN TALEP, KİRALARI YÜKSELTİYOR

    Kentsel dönüşüme giren evlerini geçici olarak terk ederek, yaşamaya alışkın oldukları semtlerin yakınlarında ev arayanların talebi kiraların artışında etkil oldu. Okulların açılacak olması de ev kiralarını olumsuz etkiledi.

    Eskiden bekara ev yoktu şimdi kurumsal olmayana yok #1

    KİRALIK KONUT İLANLARINDA KURUMSAL MÜŞTERİ ARAYIŞI ARTTI

    Tüm bunlar yaşanırken şimdi de kurulsal kiracı arayan ilanlar emlak konut piyasasının gittiği yönle ilgili zorlayıcı şartların arttığına dikkati çekiyor.

    Eskiden bekara ev yoktu şimdi kurumsal olmayana yok #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir