Eskişehir'de bavul satıcıları gurbetçileri bekliyor

İHA

Eskişehir’de çantacı esnafı, geçtiğimiz Ramazan Bayram tatili ve eğitim öğretim yılının 2. ara tatil döneminde bekledikleri satışların olmadığını belirtiyor.

Satıcılar, gurbetçilerin geleceği haziran ayından umutlu olduklarını ifade ediyor.

Ramazan Bayramı tatili ve eğitim öğretimde 2. ara tatilinin birleşmesinden sonra tatile çıkma planları yapan vatandaşların valiz ve bavullara ilgi göstermesini bekleyen çantacılar, umduklarını pek bulamadı.

Vatandaşlar tatile çıkamadıklarından dolayı çantacılarda valiz ve bavul satışları durgun geçti.

Eskişehir’de 12 yıldır çanta esnafı olan Metehan Kıran, bavul satışlarının geçen yıla oranla düştüğünü belirterek, haziran ayında başlayacak tatil döneminde gurbetçi vatandaşların bavullara ilgisinin yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

Bavul satışının olduğunu istenen seviyede olmadığını aktaran çantacı Kıran, şu bilgileri verdi:

Geçen sene günlük 30-40 tane bavul satarken şu anda bu sayı 10’a kadar düştü. Bunun nedeni vatandaşların ekonomik durumu. Bizim ürünlerimizin ham maddeleri ithal olduğu için bunları dolar karşılığında temin ediyoruz. Doların da yüksek olmasından dolayı vatandaşların rağbeti az oluyor. Vatandaşlar geçtiğimiz tatil dönemlerinde tatile gitmeyi pek tercih etmiyor. Haziran ayından sonra yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın talebiyle valiz satışlarında artış olacağını düşünüyoruz. Yerli halkın şehir dışında tatil yapma ve ekstra harcama yapma düşüncesi pek olmuyor. Fiyatlarımız piyasaya göre uygun seviyelerde. Küçük, orta ve büyük boy olmak üzere her çeşit bavul satıyoruz. En küçük boy valiz 250 lira. En büyük valiz ise 3 bin 500 lira civarında satılıyor. Haziran döneminde okulların tatil olmasından sonra vatandaşlardan bavullara daha yüksek ilgi göstermesini umuyoruz.