Eskişehir'de keşfedilen altın kaynağından çıkartılmaya başladı

Eskişehir'de bulunan altın kaynağının çıkartılması için çalışmalar başlatıldı.

Eskişehir'de, önemli bir maden keşfi daha önce duyurulmuştu. Eskişehir'de gerçekleştirilen keşifte gelinen aşama kamuoyu ile paylaşıldı.

Koza Altın AŞ'nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağına yönelik patlatma çalışması yapıldı.

20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı var

Şirkete bağlı Kaymaz işletmesinin mevcut açık ocak sahalarında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edildi.

16 bin ons altın çıkartılması bekleniyor

AA'nın haberine göre, rezervin bulunduğu alanda gerekli çalışmaları tamamlayan firma, kontrollü patlatma işlemi gerçekleştirdi. Söz konusu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedefleniyor.