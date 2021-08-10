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    Eskişehir'de köy köy ata tohumlarının izi sürülüyor

    Ata tohumundan üretilen baklagil, sebze, meyve, buğday ve ayçicek de dahil birçok ürünün tadı, çeşitliliği, rekoltesinin çok daha iyi sonuçlar verdiği bilinci artıyor.
    • AA
    • 10.08.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 13:38
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    Eskişehir'de köy köy ata tohumlarının izi sürülüyor

    Ata tohumlarına karşı oluşan farkındalık sonrasında tohumların bulunduğu bölgelere gidilip, örneklerin toplanması çalışmaları yürütülüyor.

    ATA TOHUMLARININ TOPLANMASI İÇİN PROJE BAŞLATILDI

    Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün iki ay önce başlattığı proje kapsamında, kırsal bölgelerde yerel tohumların bulunup katma değerinin artırılması hedefleniyor.

    Eskişehir'de köy köy ata tohumlarının izi sürülüyor VİDEO

    BAKANLIK PROJEYİ DESTEKLİYOR

    Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) desteklediği "Yerel Çeşitlerinin Toplanması, Karakterizasyonu, Yerinde Korunması ve Katma Değerinin Arttırılması" adlı projenin uygulama aşamasına haziran ayında geçildi.

    Eskişehir de köy köy ata tohumlarının izi sürülüyor #1

    14 KİŞİLİK EKİP KÖYLERİ GEZİYOR

    Kaybolmaya yüz tutmuş yerel buğday, baklagiller ve sebze tohumlarının toplanıp, enstitüde çoğaltılarak üretiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği çalışma için oluşturulan 14 kişilik ekip, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te ata tohumlarını bulmak için kırsal mahalleler ile köyleri geziyor.

    Eskişehir de köy köy ata tohumlarının izi sürülüyor #2

    TOHUMLAR SAKLANACAK VE ÇİFTÇİYE YENİDEN VERİLECEK

    Proje kapsamında enstitüde muhafaza deposu kurularak, tohumlar çiftçiye yeniden verilmek üzere 10 yıl saklanacak.

    Eskişehir de köy köy ata tohumlarının izi sürülüyor #3

    PROJENİN BÜTÇESİ 1 MİLYON LİRA

    Ortaklık ettikleri kuruluşların hem yerel çeşitleri hangi çiftçilerin ürettiğinin tespit edilmesinde hem de daha sonra bu tohumların kimlere verilmesi konusunda yardımcı olduklarını belirten projenin yürütücüsü ve enstitünün Serin İklim Tahılları Birim Başkanı Dr. Savaş Belen, "Projenin bütçesi 1 milyon 80 bin lirayı buluyor. Köylerde ata tohumlarını bulmak için geziyoruz. Ata tohumu peşindeyiz, köy köy dolaşıyoruz. Her bitki grubunun işinde uzman ve tecrübeli ekibi var. Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de bugüne kadar 60'a yakın köy dolaştık, sezon sonuna kadar 100'ün üzerinde köy dolaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Eskişehir de köy köy ata tohumlarının izi sürülüyor #4

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