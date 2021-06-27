Eskişehir’de manavlar yaz mevsiminden dertli

Manavlar, koronaviraüs salgınının etkisiyle süren yaz meyvesinde fiyat pahalılığından dolayı vatandaşların özellikle meyveye yeterli talep göstermediğini belirtiyor.

Meyvelerin fiyatının pahalılığı, vatandaşları tezgâhlardan uzaklaştırdı. Eskişehir’de tezgah başında duran manavlar da “kirazın kilosu 15-20 lira olur mu?, yeşil eriği 15-20 liraya satıyoruz. Olur, mu böyle bir fiyat? Vatandaş meyve almamakta haklı” diyerek tepki gösterdi.

“FİYATLAR PAHALI DİYE VATANDAŞ GELEMİYOR”

Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarı’nda yıllardır manavlık yapan Hakan Araz, konu ile ilgili konuştu. Tezgahtaki meyvelerin fiyatlarının normal olmadığını söyleyen Araz, “Bu sene meyve fiyatı çok pahalı. Bir manav olarak söylüyorum; meyve fiyatları alacak gibi değil. Yoksa kirazın kilosu 15-20 lira olur mu? Çileğin kilosu 20 lira olur mu? Yeşil eriği 15-20 liraya satıyoruz. Olur mu böyle bir fiyat? Kayısılar 20 lira görünce kim alsın ki? Şeftaliler oldu 10 lira. Vatandaş yüksek fiyattan meyve almamakta haklı. Peki, meyve alınmıyor mu? Alınıyor tabi, ama önce 5 kilo alan kişi şimdi 500 gram alıyor. Fiyatlar böyle devam ederse ki edecek gibi görünüyor; vatandaşların meyve yemesi zor olacak.” diye anlattı.

"MEYVE BOL, ALAN YOK"

Aynı pazarda bulunan manav Emin Özkaya, eskiden günde 1 ton meyve sattığını, ancak bu sene 150 kilo bile meyve satmakta zorlandığını dile getirdi.

Özkaya, “Yaz mevsimi meyveleri başladı. Şeftali, kayısı, erik, dut, kiraz, karpuz gibi yaz döneminde olması gereken meyveler şu an piyasada. Ama istediğimiz sonuç yok. Beklentimiz yüksekti ama şu anda sıfırdayız. Meyve bol. Bol olmasına rağmen talep yok. Pandeminin ortasında heyecanla yeni dönemi bekliyorduk. Ancak beklediğimiz hareketlilik şu anda yok. Gördüğünüz gibi pazardaki meyve tezgâhları boş.

DÜZELECEK Mİ, ZAMANLA GÖRECEĞİZ

İlerleyen günlerde biraz iyi olur mu olmaz mı onu da zamanla göreceğiz. Bundan 2 sene önceki yazı düşünüyorsak şu anda sıfırız. Ben mesela burada günde 1 ton meyve satabilirken, şimdi 150 kilo meyve satamıyoruz. O kadar düştü yani. Vatandaş gelirse bizim işimiz olacak, gelmezse boş bekleyeceğiz.” şeklinde pazardaki satış durumunu anlattı.