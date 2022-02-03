Eskişehir'de sarımsağın kilosu 20 liraya kadar düştü

Eskişehir’de, iki yıl öncesine kadar 80 liraya satılan Taşköprü sarımsağının, kilosunun bu sene 20 liraya kadar düşmesi vatandaşı mutlu etti.

Geçen yıllarda fiyatlarından dolayı yanına yaklaşılmayan ve bu nedenle sıkıntı yaşanan sarımsağın kilosunda önemli bir fiyat düşüşü gerçekleşti.

NİSANA KADAR FİYAT ARTIŞI YOK

Bu durumdan hem satıcılar hem alıcılar memnun. Genel olarak bu sene yapılan satışlardan memnun olduğunu belirten pazar esnafı Süleyman Şahin, “Fiyatlar şu anda çok iyi gidiyor. Satışlarımız da son günlerde arttı. Nisan ayında taze sarımsağın çıkacağı döneme kadar fiyatlarda ciddi bir artış olmayacağının garantisini verebiliriz.” diye belirtti.

"SARIMSAK STOKLANMADI"

32 yıldır sarımsak satıcılığı yapan Şahin, sarımsak fiyatlarının düşmesinin stokçulukla alakalı olmadığını dile getirdi.

Geçen sene yapılan üretim fazlasının fiyat düşüşünde en önemli etken olduğuna değinen Şahin, “Evvelki senelerde verim çok düşüktü. Sarımsak üreticileri ve satıcıları zor durumdaydı. Bazı vatandaşlar sarımsak fiyatında yaşanan azalmadan dolayı stok yapıldığını iddia ediyor, ancak böyle bir şey yaşanmadı. Talebin çok olması ve fiyatların geçen senelerde yüksek olmasından dolayı bu sene üretim fazla yapıldı.





DEMETİ 3 LİRA İLE 10 LİRA ARASINDA

Kilosu 80 lira olduğu zamanlarda vatandaşlar sarımsağa yaklaşamıyordu. Şimdi demeti 3 lira ile 10 lira arasında değişiyor.





SARIMSAK FİYATI MAZOT FİYATINDAN ETKİLENMEYECEK

İki ay içinde mazot fiyatlarına bağlı olarak sarımsak fiyatının etkileneceğini de düşünmüyoruz.” ifadelerini kullandı.